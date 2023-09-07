НБУ признал Укрбудинвестбанк неплатежеспособным

Отделение Укрбудинвестбанка. Фото: Укрбудинвестбанк

Национальный банк Украины принял решение о признании неплатежеспособным АО "Укрбудинвестбанк". Соответствующее решение №310 его правление приняло 7 сентября.

Об этом сообщает Financial Bank.

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Отмечается, что правление Национального банка 7 сентября приняло решение об отнесении АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" к категории неплатежеспособных.

"Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023 года, следовательно, отнесение АО "Укрбудинвестбанк" к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины", — отметили в НБУ.

В пресс-службе напомнили, что решение отнести АО "Укрбудинвестбанк" к категории проблемных было принято правлением НБУ 4 августа 2023 года. Основанием такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций.

По сообщению НБУ, со дня отнесения Укрбудинвестбанка к категории проблемных финансовое состояние финучреждения существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы не приняли надлежащих мер, чтобы предотвратить неплатежеспособность.

Что ожидает вкладчиков банка

Каждый вкладчик АО "Укрбудинвестбанк" получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных законом, отметили в Нацбанке.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам этого банка на 1 сентября 2023 составляет 606 млн грн.

Согласно информации АО "Укрбудинвестбанк", по состоянию на 1 января 2023 года ключевым владельцем банка с долей 74,93% акций является гражданка Украины Светлана Демьяненко.

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