НБУ зберіг облікову ставку та покращив очікування щодо споживчих цін

Національний банк України у Києві. Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr

Під час брифінгу НБУ з монетарної політики,

https://24tv.ua/economy/riven-inflyatsiyi-ukrayini-2023-skilki-vona-znizilasya-chogo_n2302628

Національний банк України (НБУ) зберіг облікову ставку на рівні 25% та покращив очікування щодо споживчих цін у 2023 році. Регулятор фіксує стале скорочення інфляції з початку року.

Про це йшлося на брифінгу Центробанку з монетарної політики.

Читайте також:

Кілька важливих тез

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, в Україні інфляція стрімко знижується, однак через війну ціновий тиск ще високий. Загалом темпи зростання цін скорочувалися швидше, ніж прогнозував регулятор. Так, у березні інфляція сповільнилася до 21,3% (рік до року).

Очікується, що у 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%. Нацбанк переглянув прогноз із 18,7% до 14,8%, враховуючи істотно кращу, ніж очікувалося, ситуацію в енергетичному секторі, а також інші позитивні чинники. Зокрема, йдеться про такі:

зміцнення готівкового курсу національної валюти завдяки жорстким валютним обмеженням;

зростання популярності гривневих активів, завдяки вжитим заходам НБУ.

У подальші роки інфляція має повернутися до однознакового рівня — 9,6% у 2024 та 6% у 2025 році.

Водночас проведення валютної лібералізації в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішим, зазначив посадовець.

НБУ поліпшив прогноз зростання економіки — з 0,3% до 2%. Зниження безпекових ризиків із 2024 року, що закладено у базовому сценарії, сприятиме прискоренню економічного зростання — до 4,3% у 2024 році та до 6,4% у 2025-му.

При цьому обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 млрд дол. цьогоріч. Це сприятиме зростанню міжнародних резервів, які на кінець року можуть становити 35 млрд дол.

Відповідно до оновленого макропрогнозу, початок циклу зниження облікової ставки розпочнеться в четвертому кварталі цього року.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли про плани перерахувати до державної казни рекордну у своїй історії суму прибутку. Йдеться про 72 млрд гривень.

Також ми писали, що в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.