НБУ сохранил учетную ставку и улучшил ожидания по потребительским ценам

Национальный банк в Киеве. Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr

Во время брифинга НБУ по монетарной политике,

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Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 25% и улучшил ожидания по потребительским ценам в 2023 году. Регулятор фиксирует устойчивое сокращение инфляции с начала года.

Об этом шла речь на брифинге Центробанка по монетарной политике.

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Несколько важных тезисов

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, в Украине инфляция стремительно снижается, однако из-за войны ценовое давление еще высокое. В целом, темпы роста цен сокращались быстрее, чем прогнозировал регулятор. Так, в марте инфляция замедлилась до 21,3% (год к году).

Ожидается, что в 2023 году инфляция замедлится до 14,8%. Нацбанк пересмотрел прогноз с 18,7% до 14,8%, учитывая существенно лучшую, чем ожидалось, ситуацию в энергетическом секторе, а также другие положительные факторы. В частности, речь идет о таких:

укрепление наличного курса национальной валюты благодаря жестким валютным ограничениям;

рост популярности гривневых активов, благодаря принятым мерам НБУ.

В последующие годы инфляция должна вернуться к однознаковому уровню — 9,6% в 2024 и 6% в 2025 году.

В то же время проведение валютной либерализации в обозримой перспективе становится все более актуальным, отметил чиновник.

НБУ улучшил прогноз роста экономики с 0,3% до 2%. Снижение рисков безопасности с 2024 года, заложенное в базовом сценарии, будет способствовать ускорению экономического роста — до 4,3% в 2024 году и до 6,4% в 2025-м.

При этом объем поступлений от международных партнеров может превысить 42 млрд дол. в этом году. Это будет способствовать росту международных резервов, которые к концу года могут составить 35 млрд долл.

Согласно обновленному макропрогнозу, начало цикла снижения учетной ставки начнется в четвертом квартале этого года.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о планах перечислить в государственную казну рекордную в своей истории сумму прибыли. Речь идет о 72 млрд гривен.

Также мы писали, что в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.