Банківські вклади українців зростають

Загальний обсяг сягнув 1,05 трлн гривень

В Україні на початок 1 березня 2023 року суттєво зросла сума вкладів громадян, зокрема, фізосіб-підприємців у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів. Загальний обсяг сягнув 1,05 трлн гривень.

Про це інформує пресцентр Фонду.

Як змінилась сума вкладів

Як зазначається, за останній місяць сума підвищилась на 14,1 млрд гривень більш. На вклади фізичних осіб на початок березня вклади у національній валюті припадає 641,6 млрд гривень, в іноземній валюті — 413,8 млрд гривень.

Примітно, що частка ФОП у структурі вкладників становить 3%, а сума вкладів — 113,2 млрд гривень (10,8% від сукупної суми вкладів).

Гарантії для вкладників

В Україні під час дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після скасування чи припинення дії на вклади фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів поширюються 100% гарантії.

Після тримісячного терміну з дати скасування чи припинення дії воєнного стану максимальний рівень суми гарантованого відшкодування для вкладників українських банків становитиме 600 тис. гривень.

Зараз в реєстрі учасників Фонду налічується 67 банків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами експертів, під час війни інвестиційна активність в Україні суттєво або навіть критично впала. Це, очевидно, є наслідком воєнних дій та зубожіння населення. Наразі залишається кілька варіантів інвестицій, доступних українцям під час війни. Це — банківські депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та військові облігації, купівля валюти або ж криптовалюти, золото.

Також ми писали, що в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.