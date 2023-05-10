НБУ обязал банки ужесточить проверку клиентов

Украинская женщина со смартфоном в руках. Фото: УНИАН

В Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) выдали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

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Усиленные проверки клиентов

В Нацбанке пояснили, что такое решение обусловлено необходимостью реализации закона "О платежных услугах" и приближения законодательства в сфере предоставления платежных услуг к нормам Европейского Союза (ЕС).

В частности, поставщики платежных услуг должны применять усиленную проверку подлинности клиентов во время:

дистанционного доступа к счетам;

инициирования платежной операции онлайн;

других действий при подозрении на совершение мошенничества или других неправомерных действий, при существовании таких рисков.

Во время процедуры усиленной проверки подлинности поставщики должны создать уникальный код проверки подлинности, который позволит привязать операцию на определенную сумму и конкретного получателя.

Соответствующий код должен приниматься поставщиком платежных услуг каждый раз при получении пользователем доступа к счету, инициировании платежной операции онлайн.

Если ранее во время дистанционных расчетов было достаточно информации о платежной карте и одноразовом пароле, то теперь необходимо будет использовать по меньшей мере два элемента защиты, которые подтвердят, что платеж осуществляет пользователь, имеющий законные основания для использования платежного инструмента.

При этом Нацбанк никак не ограничивает участников платежного рынка в выборе технологических решений для усиленной аутентификации.

Также регулятор обязал поставщиков платежных услуг ввести механизмы и процедуры выявления несанкционированных или мошеннических действий с учетом значительного количества факторов риска (в частности, списков поврежденных или похищенных элементов аутентификации; распространенных сценариев платежного мошенничества; признаков заражения вредоносными программами и т.п.).

В Украине определены девять категорий поставщиков платежных услуг, в том числе: банки, платежные учреждения, операторы почтовой связи, учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, органы госвласти.

Напомним, ранее банки предупредили клиентов о возможности возвращения арестов счетов из-за изменений в законодательстве. В частности, клиенты украинского финучреждения Мonobank начали жаловаться на блокировку счетов.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с закрытием валютных депозитов, ведь в некоторых случаях снять средства "под ноль" невозможно. В банке дали пояснения.