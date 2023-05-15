Зарплата не менее 28 тыс. грн — некоторым украинцам повысили выплаты

Сотрудники медицинской сферы. Фото: miskrada.kherson.ua

В Украине на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства.

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Зарплаты медиков в зонах боевых действий

Согласно постановлению Кабинета министров Украины (КМУ), в областях, где продолжаются активные боевые действия, зарплаты медиков должны быть не меньше:

28 тыс. грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в сфере здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;

18 тыс. грн — для медсестер и медбратов;

9 тыс. грн — для младших медработников.

На прифронтовых территориях минимальные зарплаты должны быть:

23 тыс. грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в медицинской отрасли;

15,5 тыс. грн — для медсестер и медбратов;

8 тыс. грн — для младших медработников.

Соответствующее правительственное постановление должно действовать до конца этого года.

Финансирование медицинской сферы

Ранее Кабмин заявил о планах направить на восстановление системы здравоохранения более 350 миллионов гривен. Деньги намерены привлечь в виде очередного гранта от Всемирного банка (ВБ). Соответствующая сумма поможет в восстановлении разрушенных медицинских учреждений и приобретении нового оборудования для больниц. Особенно это касается деоккупированных населенных пунктов.

В Украине в 2022 году на сферу здравоохранения направили 215,3 млрд грн. За счет международного помощи профинансировали повышенные заработные платы медикам.

Важным направлением являлась реализация программы медицинских гарантий. На нее направили 146,3 млрд грн. В частности, лекарственные средства с полным или частичным возмещением их стоимости получили около 3,8 млн украинцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве здравоохранения (МОЗ) заявили о необходимости повышения заработных плат медицинским работникам в опасных зонах. Речь шла о врачах в Херсоне.

Ранее медицинский онлайн-портал Helsi запустил новую услугу. Благодаря ей украинцам теперь доступны срочные онлайн-консультации врачей.