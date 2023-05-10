Уряд спрямує на медичну сферу 350 млн грн

Працівниця екстреної медичної допомоги. Фото: miskrada.kherson.ua

Український уряд планує спрямувати на відновлення системи охорони здоров’я понад 350 мільйонів гривень. Гроші мають намір залучити у вигляді чергового гранту від Світового банку (СБ).

Такі плани озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує його пресслужба.

Читайте також:

Куди спрямують кошти

Як зазначив глава уряду, відповідна сума коштів допоможе у відбудові зруйнованих медичних закладів та придбанні нового обладнання для лікарень. Особливо це стосується деокупованих населених пунктів.

"Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення", — пояснив Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що кошти уряд залучить в рамках проєкту "Heal Ukraine", який реалізовують разом із групою Світового банку.

Варто зазначити, що днями до загального фонду державного бюджету надійшло 189 млн євро від Світового банку. Кошти надали на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Фінансування медичної сфери у 2022-му

В Україні у 2022 році на сферу охорону здоров’я спрямували 215,3 млрд грн. За рахунок міжнародної допомоги профінансували підвищені заробітні плати медикам.

Важливим напрямом була реалізація програми медичних гарантій. На неї спрямували 146,3 млрд грн. Зокрема, лікарські засоби з повним чи частковим відшкодуванням їх вартості отримали близько 3,8 млн українців.

Більше про медичну галузь

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) заявили про необхідність підвищення заробітних плат медичним працівникам у небезпечних зонах. Йшлося про лікарів у Херсоні.

Раніше медичний онлайн-портал Helsi запустив нову послугу. Завдяки їй українцям стануть доступні термінові онлайн-консультації лікарів.

Також ми повідомляли, що українці можуть отримати кошти від Естонської ради у справах біженців, зокрема, на термінову операцію чи лікування. Максимально можна оформити до 33 тис.