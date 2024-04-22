Аренда и покупка недвижимости — сколько лет найма жилья равно его приобретению

Недвижимость в Украине — сколько лет аренды равно покупке квартиры
Эксперты подсчитали, сколько лет аренды равняется покупке квартиры в разных городах Украины, в частности в Киеве. Также опубликовали данные, какой тип проживания предпочитает молодежь.
Результаты исследования опубликовал маркетплейс недвижимости Dim.Ria и сайт поиска психотерапевтов Rozmova.
Сколько лет аренды равно покупке жилья
Исследование основывается на гипотезе о том, что украинская молодежь выбирает долгосрочную аренду недвижимости, чем откладывать на покупку жилья.
Для подсчетов взяли среднюю цену на однокомнатную квартиру в областном центре. Оказалось, что покупка однокомнатной квартиры в столице Украины равняется 17 годам аренды.
В то же время, во Львове сумма приобретения жилья равна 16 годам аренды, а в Черновцах, Одессе и Сумах несколько больше — 20 лет.
Ежегодно растет спрос и предложение аренды квартир в Украине. Больше всего зафиксировали в 2022 году. В частности, в прошлом году в Киевской области без учета столицы количество предложений по аренде возросло на 38%. А также:
- в Киеве — на 36%;
- во Львовской области — на 16%;
- в Одесской области — на 16%;
- в Одессе и Днепре — на 12%.
Согласно исследованию, 52% опрошенной молодежи переезжали более четырех раз за свою жизнь.
45% предпочитают жить в арендованной "квартире мечты", чем в приобретенной, то есть меньше экономить, однако сразу жить в лучших условиях.
Также известно, что во Львовской и Ивано-Франковской областях чаще всего жилье для аренды ищет молодежь от 25 до 34 года, в Киеве и области — в возрасте от 35 до 44 лет.
Что еще стоит знать
Напомним, как в Киеве изменились цены на жилье в апреле. В настоящее время наблюдается стабильный рост цен на жилье в столице.
Ранее мы писали, что для значительного количества украинцев предоставление в аренду недвижимости способ получать существенный пассивный доход. Тем не менее не все знают, что такая аренда без официального оформления и уплаты налогов может иметь неприятные последствия.
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