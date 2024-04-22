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Недвижимость в Украине — сколько лет аренды равно покупке квартиры

22 апреля 2024 11:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Аренда и покупка недвижимости — сколько лет найма жилья равно его приобретению
Ключи от квартиры. Фото: Pixabay
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Эксперты подсчитали, сколько лет аренды равняется покупке квартиры в разных городах Украины, в частности в Киеве. Также опубликовали данные, какой тип проживания предпочитает молодежь.

Результаты исследования опубликовал маркетплейс недвижимости Dim.Ria и сайт поиска психотерапевтов Rozmova.

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Сколько лет аренды равно покупке жилья

Исследование основывается на гипотезе о том, что украинская молодежь выбирает долгосрочную аренду недвижимости, чем откладывать на покупку жилья.

Для подсчетов взяли среднюю цену на однокомнатную квартиру в областном центре. Оказалось, что покупка однокомнатной квартиры в столице Украины равняется 17 годам аренды.

В то же время, во Львове сумма приобретения жилья равна 16 годам аренды, а в Черновцах, Одессе и Сумах несколько больше — 20 лет.

 

аренда квартир
Источник: Dim.Ria

Ежегодно растет спрос и предложение аренды квартир в Украине. Больше всего зафиксировали в 2022 году. В частности, в прошлом году в Киевской области без учета столицы количество предложений по аренде возросло на 38%. А также:

  • в Киеве — на 36%;
  • во Львовской области — на 16%;
  • в Одесской области — на 16%;
  • в Одессе и Днепре — на 12%.

Согласно исследованию, 52% опрошенной молодежи переезжали более четырех раз за свою жизнь.

 

аренда квартир
Источник: Dim.Ria

45% предпочитают жить в арендованной "квартире мечты", чем в приобретенной, то есть меньше экономить, однако сразу жить в лучших условиях.

Также известно, что во Львовской и Ивано-Франковской областях чаще всего жилье для аренды ищет молодежь от 25 до 34 года, в Киеве и области — в возрасте от 35 до 44 лет.

 

аренда
Источник: Dim.Ria

Что еще стоит знать

Напомним, как в Киеве изменились цены на жилье в апреле. В настоящее время наблюдается стабильный рост цен на жилье в столице.

Ранее мы писали, что для значительного количества украинцев предоставление в аренду недвижимости способ получать существенный пассивный доход. Тем не менее не все знают, что такая аренда без официального оформления и уплаты налогов может иметь неприятные последствия.

Киев
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