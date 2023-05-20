Штрафи за несплату кредиту під час війни — чи карають українців

Гроші у банківській касі. Фото: УНІАН

В Україні навіть на тлі дії воєнного стану відбувається нарахування відсотків за користування кредитними грошима. Позичальники мають надалі сплачувати як тіло кредиту, так і відсотки.

Про це розповіли в одному з управлінь Міністерства юстиції України.

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Як пояснюють фахівці, українським законодавством не передбачається скасування нарахування відсотків за користування громадянами кредитними коштами.

На період дії воєнного стану відповідні нарахування є правомірними і позичальники мають сплачувати все, як і в звичайний час.

Водночас щодо штрафів за протермінування сплати кредиту — в Україні змінили законодавство на час війни. Йдеться про закон № 2120. Внесені зміни передбачають, що починаючи з 24.02.2022 року та на час дії воєнного стану та у тридцятиденний термін після його припинення чи скасування у разі протермінування позичальником сплати за відповідним договором, до нього не можна застосовувати штрафні санкції.

Громадяни мають такі права:

у разі протермінування зобов'язань за кредитом їм не мають нараховувати штрафних санкцій, зокрема штрафів, пені та інших платежів, вказаних у кредитному контракті;

кредитори не мають права підіймати відсоткові ставки використання кредитів у разі невиконання зобов'язань. Виняток — коли за договором передбачається встановлення процентної ставки, що змінюється;

штраф, пеня та інші платежі, сплата яких передбачена контрактом про кредит, нарахований з 24.02.2022 року за протермінування виконання зобов'язань, мають бути списані.

Борги за кредитами

За даними Оpendatabot, українці упродовж минулого року активно повертали заборгованість за мікрокредитами. Хоч за час війни сума таких боргів скоротилась на кілька мільярдів гривень, кількість оформлених мікропозик знову почала зростати.

Так, у 2022 році сума боргів за мікрокредитами скоротилась на 5 млрд гривень. Якщо на початку минулого року вона становила 13,1 млрд гривень, то початок цього року — зменшилась до 8,05 млрд гривень.

Протягом минулого року українці уклали 5,3 млн кредитних договорів. У середньому за місяць брали майже півмільйона мікропозик. У 2021 укладали 1,1 млн договорів на місяць.

Щодо звичайних банківських кредитів, то українці не поспішають розраховуватися за ними — практично кожна третя позика в країні вчасно не погашається. Через банки змушені вдаватися до радикальних заходів.

Так, банки для вирішення проблеми з непрацюючими кредитами можуть не тільки позиватися до боржника, а також продавати заборгованість зовнішнім колекторам. Проте в останньому випадку вони у середньому одержують тільки 10% від суми боргу. Тоді як через суд мають шанси одержати всю заборговану суму.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть знизити високі ставки за мікрокредитами, які зараз становлять 1,5 тис. відсотків річних. Відповідні зміни хочуть внести до закону "Про споживче кредитування".

Також ми писали, що в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.