Штрафы за неуплату кредита во время войны — наказывают ли украинцев

Неуплата кредита во время войны: что важно знать
В Украине даже на фоне действия военного положения производится начисление процентов за пользование кредитными деньгами. Заемщики должны платить как тело кредита, так и проценты.
Об этом рассказали в одном из управлений Министерства юстиции Украины.
Есть ли ответственность за неуплату кредита
Как объясняют специалисты, украинское законодательство не предусматривает отмену начисления процентов за пользование гражданами кредитными средствами.
На период действия военного положения соответствующие начисления правомерны и заемщики должны платить все, как и в обычное время.
В то же время относительно штрафов за просрочку уплаты кредита — в Украине изменили законодательство на время войны. Речь идет о законе № 2120. Внесенные изменения предусматривают, что начиная с 24.02.2022 года и во время действия военного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены в случае просрочки заемщиком уплаты по соответствующему договору к нему нельзя применять штрафные санкции.
Граждане имеют следующие права:
- в случае просрочки обязательств по кредиту им не должны начислят штрафные санкции, в том числе штрафы, пени и другие платежи, указанные в кредитном контракте;
- кредиторы не вправе поднимать процентные ставки использования кредитов в случае невыполнения обязательств. Исключение — когда по договору предусматривается установление меняющейся процентной ставки;
- штраф, пеня и другие платежи, уплата которых предусмотрена контрактом о кредите, начисленный с 24.02.2022 за просрочку выполнения обязательств, должны быть списаны.
Долги по кредитам
По данным Оpendatabot, украинцы в течение прошлого года активно возвращали задолженность по микрокредитам. Хотя за время войны сумма таких долгов сократилась на несколько миллиардов гривен, количество оформленных микрозаймов снова начало расти.
Так, в 2022 году сумма долгов по микрокредитам сократилась на 5 млрд гривен. Если в начале прошлого года она составила 13,1 млрд гривен, то начало этого года — уменьшилась до 8,05 млрд гривен.
В прошлом году украинцы заключили 5,3 млн кредитных договоров. В среднем за месяц брали почти полмиллиона микрозаймов. В 2021 году заключали 1,1 млн договоров в месяц.
Что касается обычных банковских кредитов, то украинцы не спешат рассчитываться по ним — практически каждый третий заем в стране вовремя не погашается. Из-этого банки вынуждены прибегать к радикальным мерам.
Так, банки для решения проблемы с неработающими кредитами могут не только судиться с должником, а также продавать задолженность внешним коллекторам. Однако в последнем случае они в среднем получают только 10% суммы долга. В то время как через суд имеют шансы получить всю задолженную сумму.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине могут снизить высокие ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют 1,5 тыс. годовых. Соответствующие изменения хотят внести в закон "О потребительском кредитовании".
Также мы писали, что в Украине в мае 2023 года вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.