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Неуплата кредита во время войны: что важно знать

20 мая 2023 11:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы за неуплату кредита во время войны — наказывают ли украинцев
Деньги в банковской кассе. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине даже на фоне действия военного положения производится начисление процентов за пользование кредитными деньгами. Заемщики должны платить как тело кредита, так и проценты.

Об этом рассказали в одном из управлений Министерства юстиции Украины.

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Как объясняют специалисты, украинское законодательство не предусматривает отмену начисления процентов за пользование гражданами кредитными средствами.

На период действия военного положения соответствующие начисления правомерны и заемщики должны платить все, как и в обычное время.

В то же время относительно штрафов за просрочку уплаты кредита — в Украине изменили законодательство на время войны. Речь идет о законе № 2120. Внесенные изменения предусматривают, что начиная с 24.02.2022 года и во время действия военного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены в случае просрочки заемщиком уплаты по соответствующему договору к нему нельзя применять штрафные санкции.

Граждане имеют следующие права:

  • в случае просрочки обязательств по кредиту им не должны начислят штрафные санкции, в том числе штрафы, пени и другие платежи, указанные в кредитном контракте;
  • кредиторы не вправе поднимать процентные ставки использования кредитов в случае невыполнения обязательств. Исключение — когда по договору предусматривается установление меняющейся процентной ставки;
  • штраф, пеня и другие платежи, уплата которых предусмотрена контрактом о кредите, начисленный с 24.02.2022 за просрочку выполнения обязательств, должны быть списаны.

Долги по кредитам

По данным Оpendatabot, украинцы в течение прошлого года активно возвращали задолженность по микрокредитам. Хотя за время войны сумма таких долгов сократилась на несколько миллиардов гривен, количество оформленных микрозаймов снова начало расти.

Так, в 2022 году сумма долгов по микрокредитам сократилась на 5 млрд гривен. Если в начале прошлого года она составила 13,1 млрд гривен, то начало этого года — уменьшилась до 8,05 млрд гривен.

В прошлом году украинцы заключили 5,3 млн кредитных договоров. В среднем за месяц брали почти полмиллиона микрозаймов. В 2021 году заключали 1,1 млн договоров в месяц.

Что касается обычных банковских кредитов, то украинцы не спешат рассчитываться по ним — практически каждый третий заем в стране вовремя не погашается. Из-этого банки вынуждены прибегать к радикальным мерам.

Так, банки для решения проблемы с неработающими кредитами могут не только судиться с должником, а также продавать задолженность внешним коллекторам. Однако в последнем случае они в среднем получают только 10% суммы долга. В то время как через суд имеют шансы получить всю задолженную сумму.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут снизить высокие ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют 1,5 тыс. годовых. Соответствующие изменения хотят внести в закон "О потребительском кредитовании".

Также мы писали, что в Украине в мае 2023 года вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.

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