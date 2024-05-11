Пенсії в Україні — які загрожують наслідки за несплату внесків із зарплати

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За українським законодавством, для отримання права на пенсію потрібно робити внески із зарплати до Пенсійного фонду, щоб мати певний розмір страхового стажу. Відомо, які загрожують наслідки за недотримання умов.

Це прописано у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", йдеться на порталі "Дія".

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Несплата внесків із зарплати

За законом, страховий стаж визначають у вигляді визначеної кількості місяців, упродовж яких громадянин сплачував внески до Пенсійного фонду. Несплата негативно вплине на пенсійні виплати.

Пенсіонери, які не набудуть достатньої кількості страхового стажу, не отримають пенсії. Їм надають щомісячну грошову допомогу, але лише за певних умов.

Пенсіонерам без достатньої кількості страхового стажу залишається розраховувати тільки на тимчасову щомісячну соцдопомогу від держави. Сума зараз становить 2,36 тис. гривню.

"Право на тимчасову допомогу має особа, яка досягла віку, визначеної частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю, за наявності у неї не менше 15 років страхового стажу", — зазначають фахівці.

Таку виплату надають після 65-річчя громадянина. У 63 роки допомогу призначають тільки у випадку, якщо у пенсіонера є неповний страховий стаж.

Вказану грошову допомогу не надають, якщо особа має додаткові джерела доходу, зокрема, продовжує працювати чи займається підприємницькою діяльністю.

Що потрібно для оформлення допомоги

Для того, щоб оформити таку допомогу, потрібно особисто звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Пенсіонер має подати заяву фахівцям. Необхідна наявність документів:

посвідчення особи (паспорт);

ідентифікаційного коду;

даних про майновий стан;

декларації про доходи;

інформації про стан родини (члени родини, про які вказано в декларації);

довідки про кількість отриманого стажу.

Після того, як громадянин подав заяву комісія має розглянути питання про призначення допомоги упродовж наступних десяти календарних днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть "купити" страховий стаж для пенсії. Для цього не потрібно відвідувати держустанови — все можна зробити онлайн за декілька кроків. Розмір та періодичність виплат людина може визначити самостійно.

Ми також повідомляли, що у квітні 2024 року пенсіонерам, які на своєму заслуженому відпочинку продовжують працювати, підвищили розмір виплат, зважаючи на нову кількість страхового стажу. Однак оновлені виплати отримають не одразу.