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Неуплата взносов из зарплаты в ПФУ — какие грозят последствия

11 мая 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — какие грозят последствия за неуплату взносов из зарплаты
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

По украинскому законодательству, для получения права на пенсию нужно делать взносы из зарплаты в Пенсионный фонд, чтобы иметь определенный размер страхового стажа. Известно, какие грозят последствия за несоблюдение условий.

Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", говорится на портале "Дія".

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Неуплата взносов из зарплаты

По закону страховой стаж определяют в виде определенного количества месяцев, в течение которых гражданин платил взносы в Пенсионный фонд. Неуплата отрицательно повлияет на пенсионные выплаты.

Пенсионеры, которые не получат достаточное количество страхового стажа, не получат пенсии. Им окажут ежемесячное пособие, но только при определенных условиях.

Пенсионерам без достаточного количества страхового стажа остается рассчитывать только на временную ежемесячную соцпомощь от государства. Сумма сейчас составляет 2,36 тыс. гривен.

"Право на временную помощь имеет лицо, достигшее возраста, определенное частью первой статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но не приобретшее право на пенсионную выплату в связи с отсутствием, при наличии у нее не менее 15 лет страхового стажа", — отмечают специалисты.

Такую выплату предоставляют после 65-летия гражданина. В 63 года пособие назначается только в случае, если у пенсионера есть неполный страховой стаж.

Указанная денежная помощь не предоставляется, если лицо имеет дополнительные источники дохода, в частности, продолжает работать или занимается предпринимательской деятельностью.

Что нужно для оформления помощи

Для того, чтобы оформить такую помощь, нужно лично обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Пенсионер должен подать заявление специалистам. Необходимо наличие документов:

  • удостоверения личности (паспорт);
  • идентификационного кода;
  • данных об имущественном положении;
  • декларации о доходах;
  • информации о состоянии семьи (члены семьи, о которых указано в декларации);
  • справки о количестве полученного стажа.

После того, как гражданин подал заявление, комиссия должна рассмотреть вопрос о назначении помощи в течение следующих десяти календарных дней.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут "купить" страховой стаж для пенсии. Для этого не нужно посещать госучреждения — все можно сделать онлайн в нескольких шагах. Размер и периодичность выплат человек может определить самостоятельно.

Мы также сообщали, что в апреле 2024 года пенсионерам, которые на своем заслуженном отдыхе продолжают работать, повысили размер выплат, учитывая новое количество страхового стажа. Однако обновленные выплаты получат не сразу.

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