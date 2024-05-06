Денежные выплаты для детей до 14,5 тыс. грн — детали новой программы

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине организация "СОС Дитячі Містечка" открыла регистрацию на новую денежную помощь для детей. При определенных условиях обещают выплаты в сумме от 10,8 тыс. до 14,5 тыс. грн.

Об этом говорится на сайте организации.

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Первый вид материальной помощи на детей

Гражданам доступны два вида регистрации на получение материальной помощи на детей.

Первый вид помощи рассчитан на детей до 18 лет, которые были взяты под опеку в течение 2024 года:

приемными семьями;

детскими домами семейного типа;

опекунами (попечителями), в семьи которых устроены дети.

Выплаты распространяются на следующие области:

Закарпатскую;

Ивано-Франковскую;

Львовскую;

Киевскую;

Черниговскую;

Черновицкую;

Полтавскую;

Харьковскую;

Николаевскую;

Днепропетровскую;

Запорожскую;

Херсонскую;

Сумскую;

Одесскую.

По этой программе размер пособия составляет 10,8 тыс. грн. на одного ребенка. Денежные средства перечислят на банковский счет тремя платежами в течение трех месяцев по 3,6 тыс. грн. В частности, необходимы следующие документы:

оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законный представитель);

оригинал согласия на обработку информации ребенка/детей, устроенных в семейные формы воспитания;

оригинал заявления законного представителя ребенка;

копия паспорта заявителя (законного представителя ребенка);

копия документа, где подтверждается зарегистрированный или задекларированный адрес проживания.

Второй вид денежной помощи

Согласно второму виду помощи, на нее могут рассчитывать семьи, которые усыновили детей в Украине в период с 1 сентября 2023-го по 31 декабря 2024 года и есть документы с подтверждением данного факта. К программе могут присоединиться заявители, которые:

усыновили ребенка с инвалидностью;

усыновили от двоих детей;

являются внутренними переселенцами;

усыновили ребенка старше пяти лет.

По этой программе размер пособия составляет 10,8 тыс. гривен в случае усыновления одного ребенка, а в случае ребенка с инвалидностью, то 14,4 тыс. гривен. Деньги будут выплачены одним платежом.

Необходима предварительная регистрация:

для приемных семей, детских домов семейного типа и опекунов по форме;

для усыновителей — по следующей форме.

С деталями и перечнем документов можно ознакомиться по следующей ссылке.

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