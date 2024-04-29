Фінансова допомога для українців — UNDP виплатить до 150 тис. доларів

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.

Про це йдеться на сайті Програми розвитку ООН (UNDP).

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Деталі грантової програми від UNDP

До грантового конкурсу, покликаного посилити спроможність громад у наданні допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів (ВНП) та інформування, можуть долучитися громадські організації.

Допомогою можна скористатися, подавши відповідні заявки на один із чотирьох лотів:

Мапування послуг у громадах та розробка маршрутів перенаправлення постраждалих від вибухонебезпечних предметів для отримання ними послуг. Запровадження механізму організації підтримки постраждалим від вибухонебезпечних предметів чи окремих її елементів у громадах, де забруднені території. Інформаційна компанія про послуги для постраждалих від вибухонебезпечних предметів та адвокація появи таких послуг як на національному, так і на місцевому рівнях. Підвищення обізнаності постраждалих від вибухонебезпечних предметів щодо реабілітаційних послуг та забезпечення допоміжними засобами реабілітації громадян з інвалідністю, зокрема постраждалих від мін.

Як подати заявку на отримання гранту

Громадські організації повинні розробити проєкти відповідних концепцій, які потрібно подати до 20 травня 2024 року.

Деталі конкурсу доступні за посиланням.

Очікується, що 1 травня 2024 року о 12:00 проведуть інформаційний семінар для громадських організацій, які зацікавлені взяти участь у конкурсі. Вони можуть приєднатися до семінару за попередньою реєстрацією за цим посиланням.

Умови фінансування й терміни виконання

За правилами програми, бюджет проєктної пропозиції має становити не більше:

50 тисяч доларів — для "Мапування послуг" (лот 1) і "Підвищення обізнаності постраждалих від мін" (лот 4);

100 тисяч доларів — для "Запровадження механізму організації підтримки постраждалим від вибухонебезпечних предметів" (лот 2) і "Інформаційну компанію про послуги для постраждалих від вибухонебезпечних предметів" (лот 3);

150 тис. доларів — для виняткових випадків і за умови схвалення Комітетом з відбору грантів (від заявника вимагатимуть вагоме обґрунтування).

"Не більше ніж 70% суми гранту може бути витрачено на закупівлю обладнання за умови чіткого обґрунтування його необхідності для досягнення цілей проєкту", — йдеться в умовах програми.

Усі проєкти в рамках гранту мають передбачати завершення діяльності до кінця року.

UNDP сплатить транші наперед, за винятком останнього траншу. Щодо нього, то мінімальний розмір у не менше 10% від загальної суми гранту має бути покритий за рахунок власних коштів організації. Проте після успішної перевірки фінального фінансового звіту UNDP компенсує прийнятні витрати, понесені в рамках третього траншу.

Що ще варто знати

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