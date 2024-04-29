Финансовая помощь для украинцев — UNDP выплатит до 150 тыс. долларов

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине Программа развития ООН (United Nations Development Programme, UNDP) предоставит средства на деятельность, направленную на помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов. Гранты в сумме до 150 тысяч гривен могут получить общественные организации.

Об этом идет речь на сайте Программы развития ООН (UNDP).

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Детали грантовой программы от UNDP

К грантовому конкурсу, призванному усилить состоятельность громад в оказании помощи пострадавшим от взрывоопасных предметов (ВОП) и информированию, могут приобщиться общественные организации.

Помощью можно воспользоваться, подав соответствующие заявки на один из четырех лотов:

Мапирование услуг в громадах и разработка маршрутов перенаправления пострадавших от взрывоопасных предметов для получения ими услуг. Введение механизма организации поддержки пострадавшим от взрывоопасных предметов или отдельных ее элементов в громадах, где загрязнены территории. Информационная компания об услугах пострадавших от взрывоопасных предметов и адвокация появления таких услуг как на национальном, так и на местном уровнях. Повышение осведомленности пострадавших от взрывоопасных предметов реабилитационных услуг и обеспечение вспомогательными средствами реабилитации граждан с инвалидностью, в том числе пострадавших от мин.

Как подать заявку на получение гранта

Общественные организации должны разработать проекты соответствующих концепций, которые следует представить до 20 мая 2024 года.

Детали конкурса доступны по ссылке.

Ожидается, что 1 мая 2024 года в 12:00 проведут информационный семинар для общественных организаций, которые заинтересованы принять участие в конкурсе. Они могут присоединиться к семинару по предварительной регистрации по этой ссылке.

Условия финансирования и сроки выполнения

По правилам программы, бюджет проектного предложения должен составлять не больше:

50 тысяч долларов — для "Мапирование услуг" (лот 1) и "Повышение осведомленности пострадавших от мин" (лот 4);

100 тысяч долларов — для "Внедрения механизма организации поддержки пострадавшим от взрывоопасных предметов" (лот 2) и "Информационной компании об услугах для пострадавших от взрывоопасных предметов" (лот 3);

150 тыс. долларов — для исключительных случаев и при условии одобрения Комитетом по отбору грантов (от заявителя потребуют весомое обоснование).

"Не более 70% суммы гранта может быть потрачено на закупку оборудования при условии четкого обоснования его необходимости для достижения целей проекта", — говорится в условиях программы.

Все проекты в рамках гранта должны предусматривать завершение деятельности до конца года.

UNDP оплатит транши заранее, за исключением последнего. Что касается него, то минимальный размер не менее 10% от общей суммы гранта должен быть покрыт за счет собственных средств организации. Однако после успешной проверки финального финансового отчета UNDP компенсирует приемлемые расходы, понесенные в рамках третьего транша.

Что еще стоит знать

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