Минимальная зарплата и штрафы — какие изменения ждут работодателей с 1 апреля

Новая минимальная зарплата — важные изменения для работодателей
В Украине с 1 апреля 2024 года произойдет увеличение минимальной заработной платы. В связи с чем при игнорировании новых правил работодателям будут грозить штрафы.
Об этом напоминают в Налоговой службе и Госслужбе по труду.
Новые требования к работодателям с 1 апреля
Согласно Государственному бюджету на 2024 год, с начала апреля заложен рост минимальной зарплаты с 7,1 тыс. до 8 тыс. гривен в месяц или 48 гривен в час. В то же время, размер прожиточного минимума, который вырос в начале года, меняться не будет.
В Госслужбе по вопросам труда отметили, что в связи с этим работодатели должны учитывать:
- если размер зарплаты работников ниже установленного размера минималки — нужно будет сделать доплату к новому уровню минимальной заработной платы;
- если трудовые договоры заключены на условиях неполного рабочего времени, то выплата зарплаты должна производиться пропорционально выполненной работниками норме работы — тоже с учетом роста с апреля минималки.
Новые штрафы для работодателей
Также в Гоструде предостерегают, что в случае нарушения вышеуказанных требований работодатели будут вынуждены уплатить штрафы.
Размер штрафной санкции равен двум минимальным зарплатам (на момент выявления нарушения), то есть с 1 апреля — 16 тыс. гривен.
При этом штраф нужно будет оплатить за каждого отдельного работника, в отношении которых было выявлено соответствующее нарушение инспекторами из Гоструда.
Новый размер единого взноса
Как отмечают в Государственной налоговой службе, из-за роста с 1 апреля размера минимальной заработной платы повысится минимальный размер единого взноса. Это страховой платеж, который должны платить работодатели за своих работников, а также физлица (предприниматели), осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Он составит 1,76 тыс. гривен.
При этом максимальная база начисления единого взноса составит — (8000 х 15) = 120 тыс. гривен.
В Налоговой привели пример расчета налогов с минимальной зарплаты с апреля:
- Начисление — 8 тыс. гривен;
- Начисление ЕВ — 8000 х 22% = 1,76 тыс. гривен;
- Удержание НДФЛ — 8000 х 18% = 1,44 тыс. гривен;
- Удержание военного сбора — 8000 х 1,5% = 120 грн.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине в 2024 году для работодателей вернули обязательство осуществлять осовременивание зарплат работников. Известно, какие доходы будут подлежать обязательной индексации.
Мы также писали, что в Украине продолжается борьба с компаниями, которые выплачивают заработную плату "в конвертах". С 1 апреля 2024 года усилится наказание для работодателей за незадекларированный должным образом труд сотрудников.
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