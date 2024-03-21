Минимальная зарплата и штрафы — какие изменения ждут работодателей с 1 апреля

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush

В Украине с 1 апреля 2024 года произойдет увеличение минимальной заработной платы. В связи с чем при игнорировании новых правил работодателям будут грозить штрафы.

Об этом напоминают в Налоговой службе и Госслужбе по труду.

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Новые требования к работодателям с 1 апреля

Согласно Государственному бюджету на 2024 год, с начала апреля заложен рост минимальной зарплаты с 7,1 тыс. до 8 тыс. гривен в месяц или 48 гривен в час. В то же время, размер прожиточного минимума, который вырос в начале года, меняться не будет.

В Госслужбе по вопросам труда отметили, что в связи с этим работодатели должны учитывать:

если размер зарплаты работников ниже установленного размера минималки — нужно будет сделать доплату к новому уровню минимальной заработной платы;

если трудовые договоры заключены на условиях неполного рабочего времени, то выплата зарплаты должна производиться пропорционально выполненной работниками норме работы — тоже с учетом роста с апреля минималки.

Новые штрафы для работодателей

Также в Гоструде предостерегают, что в случае нарушения вышеуказанных требований работодатели будут вынуждены уплатить штрафы.

Размер штрафной санкции равен двум минимальным зарплатам (на момент выявления нарушения), то есть с 1 апреля — 16 тыс. гривен.

При этом штраф нужно будет оплатить за каждого отдельного работника, в отношении которых было выявлено соответствующее нарушение инспекторами из Гоструда.

Новый размер единого взноса

Как отмечают в Государственной налоговой службе, из-за роста с 1 апреля размера минимальной заработной платы повысится минимальный размер единого взноса. Это страховой платеж, который должны платить работодатели за своих работников, а также физлица (предприниматели), осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Он составит 1,76 тыс. гривен.

При этом максимальная база начисления единого взноса составит — (8000 х 15) = 120 тыс. гривен.

В Налоговой привели пример расчета налогов с минимальной зарплаты с апреля:

Начисление — 8 тыс. гривен;

Начисление ЕВ — 8000 х 22% = 1,76 тыс. гривен;

Удержание НДФЛ — 8000 х 18% = 1,44 тыс. гривен;

Удержание военного сбора — 8000 х 1,5% = 120 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в 2024 году для работодателей вернули обязательство осуществлять осовременивание зарплат работников. Известно, какие доходы будут подлежать обязательной индексации.

Мы также писали, что в Украине продолжается борьба с компаниями, которые выплачивают заработную плату "в конвертах". С 1 апреля 2024 года усилится наказание для работодателей за незадекларированный должным образом труд сотрудников.