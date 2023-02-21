Нова пошта відкрила новий офіс у Польщі — де працюють відділення

"Нова пошта" продовжує відкривати нові офіси за кордоном: що відомо
В українській логістичній компанії "Нова пошта" заявили про розширення діяльності за кордоном. Компанія відкрила чергове відділення у Польщі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
-
Експерти оцінили збитки України від війни
-
Українців попереджають про похолодання: прогноз погоди на завтра
-
Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити
-
Відома американська реперка повідомила, що вперше вагітна: зірці 48 років
-
Експерт розказав, як рік війни позначився на державних фінансах України
-
Ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд за кордон: кого стосується та що потрібно
-
Послав за російським кораблем: глава МЗС Словаччини вилаяв Орбана за його політику
-
Як не залишитись ошуканим під час оренди житла: поради від одеської поліції
-
"Необдумане рішення": Франція та Британія занепокоєні виходом рф з ядерної угоди
-
"Шойгу та Герасимова треба розстріляти": диверсант Безлер скаржиться на небоєздатність армії
Де відкрились нові офіси
Як зазначили у поштовій компанії, нове відділенні з'явилося у Катовіце, ставши 19 офісом Nova Post у цій країні.
"Відучора українцям у Катовіце доступні послуги Нової пошти. Це вже 19 відділення Nova Post у Польщі. Відділення Nova Post №2 працює щодня за адресою ul. Jana III Sobieskiego 11", — зауважили у компанії.
Також там розповіли, що українці найчастіше відправляють з цієї країни своїм співвітчизникам косметику, парфуми, БАДи та вітаміни, побутову хімію, продукти харчування, а також одяг.
У яких містах представлена Nova Post
Термін доставки становить щонайменше п'ять днів.
Відомо, що "Нова пошта" працює у девяти найбільших польських містах: Варшава, Краків, Люблін, Гданськ, Вроцлав, Познань, Жешув, Лодзь, Катовіце.
Більше про "Нову пошту"
Компанія має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.
Український поштовий оператор "Нова пошта" нагадав своїм клієнтам про можливість отримання посилок навіть за відсутності електроенергії та інтернету. Йдеться про сервіс доставки у поштомати.
Нагадаємо, компанія має проєкт "Гуманітарна пошта", до якої можна долучитися чи отримати разову допомогу на доставку. У рамках цієї програми волонтери відправляють вантажі без будь-якої сплати.