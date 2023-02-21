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"Нова пошта" продовжує відкривати нові офіси за кордоном: що відомо

21 лютого 2023 20:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Нова пошта відкрила новий офіс у Польщі — де працюють відділення
Компанія відкрила чергове відділення у Польщі
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В українській логістичній компанії "Нова пошта" заявили про розширення діяльності за кордоном. Компанія відкрила чергове відділення у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Де відкрились нові офіси

Як зазначили у поштовій компанії, нове відділенні з'явилося у Катовіце, ставши 19 офісом Nova Post у цій країні.   

"Відучора українцям у Катовіце доступні послуги Нової пошти. Це вже 19 відділення Nova Post у Польщі. Відділення Nova Post №2 працює щодня за адресою ul. Jana III Sobieskiego 11", — зауважили у компанії.

Також там розповіли, що українці найчастіше відправляють з цієї країни своїм співвітчизникам косметику, парфуми, БАДи та вітаміни, побутову хімію, продукти харчування, а також одяг.

У яких містах представлена Nova Post

Термін доставки становить щонайменше п'ять днів.  

Відомо, що "Нова пошта" працює у девяти найбільших польських містах: Варшава, Краків, Люблін, Гданськ, Вроцлав, Познань, Жешув, Лодзь, Катовіце.

Більше про "Нову пошту"

Компанія має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

Український поштовий оператор "Нова пошта" нагадав своїм клієнтам про можливість отримання посилок навіть за відсутності електроенергії та інтернету. Йдеться про сервіс доставки у поштомати.

Нагадаємо, компанія має проєкт "Гуманітарна пошта", до якої можна долучитися чи отримати разову допомогу на доставку. У рамках цієї програми волонтери відправляють вантажі без будь-якої сплати.

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