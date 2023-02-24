Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Новая почта анонсировала открытие офисов еще в нескольких странах ЕС arrow

Новая почта анонсировала открытие офисов еще в нескольких странах ЕС

24 февраля 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Новая почта откроет офисы еще в нескольких странах ЕС — где будет работать
К лету обещают открыть офисы в Румынии и Германии
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинский почтовый оператор "Новая почта" анонсировал выход на рынки еще двух стран Европейского Союза. К лету обещают открыть офисы в Румынии и Германии.

Такими планами поделился соучредитель компании Владимир Поперешнюк в соцсети Facebook.

Читайте также:

Расширение бизнеса Nova Post в Европе

Так, открытие отделений Nova Post в Германии ожидается в апреле текущего года. Офисы появятся в более чем десяти городах.

"Первый городБерлин, затем Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще с десяток", — сообщил он.

Зайти на рынок Румынии планируется во втором квартале этого года.

"У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде", — отметил соучредитель "Новой почты".

Какие дальнейшие планы Nova Post

Ранее в логистической украинской логистической компании "Новая почта" заявили, что в марте откроют первое отделение в столице Литвы в Вильнюсе.

На днях офис Nova Post был открыт в еще одном польском городе Катовице. Там уже работает 19 отделений компании. Известно, что "Новая почта" работает в девяти крупнейших польских городах: Варшава, Краков, Люблин, Гданьск, Вроцлав, Познань, Жешув, Лодзь, Катовице.

Больше о "Новой почте"

Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.

Украинский почтовый оператор "Новая почта" напомнил своим клиентам о возможности получения посылок даже в отсутствие электроэнергии и интернета. Речь идет о сервисе доставки в почтоматы.

У компании есть проект "Гуманитарная почта", к которой можно присоединиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы без уплаты.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

09:12 Победа "Шахтера" и результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы: кто прошел дальше

09:06 ЕС планирует продлить льготы для украинского импорта: на какой срок предложат

09:04 Все пошло кувырком: в СМИ рассказали, как путин тайно готовил вторжение в Украину

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

08:58 ​​​К годовщине начала войны ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:48 ​​​СМИ пишут о 2-миллиардном пакете военной помощи от США: чем он отличается от предыдущих

08:45 Будут купаться в деньгах: какие знаки зодиака обречены на финансовый успех до конца февраля

Новина з відео

08:41 "Мы стоим год и знаем — за каждое завтра нужно бороться": обращение Президента к годовщине вторжения

08:33 "Это для тебя, Украина": тренер "Шахтера" не сдержал эмоций после матча с "Ренном"

08:26 "Основа нашей устойчивости — люди": Залужный в годовщину войны поблагодарил украинцев

Новина з відео

08:41 "Мы стоим год и знаем — за каждое завтра нужно бороться": обращение Президента к годовщине вторжения

Новина з відео

07:25 "Год боли, сожаления, веры и единства": Зеленский напомнил, как Украина прожила первый год великой войны

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Новина з відео

23:52 В Париже Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага

Новина з відео

22:17 Зеленский встретился с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:18 Кибератака россиян: хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили гимн СССР

Новина з відео

21:15 Сопротивление луганских пограничников, триллер о медведе и испанский юмор: кинопремьеры недели

Новина з відео

20:51 Джонсон представит свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Новина з відео

20:18 Вышел тизер фильма "Короли рэпа" с Wellboy и Ирмой Витовской: когда премьера

Новина з відео

20:15 Послал за российским кораблем и устроил бойкот: латвийский депутат обругал делегацию рф

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Рік великої війни

07:23 Как изменилось отношение к Усику и Ломаченко за год войны

Рік великої війни

07:15 Знаменитости, защищающие Украину в рядах ВСУ от оккупантов

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

06:00 Новая война по старым правилам: как за год изменились две армии

Рік великої війни

18:20 "Война в Украине создала мощную армию и президента. Возможно, слишком мощного Зеленского. Но это хорошо", — Александр Мотыль

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Актуальное по теме

None 24 Февраль 09:12

Победа "Шахтера" и результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы: кто прошел дальше

None 24 Февраль 09:24

ЕС планирует продлить льготы для украинского импорта: на какой срок предложат

None 24 Февраль 09:10

Все пошло кувырком: в СМИ рассказали, как путин тайно готовил вторжение в Украину

None 24 Февраль 08:45

Будут купаться в деньгах: какие знаки зодиака обречены на финансовый успех до конца февраля

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB