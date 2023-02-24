Новая почта откроет офисы еще в нескольких странах ЕС — где будет работать

К лету обещают открыть офисы в Румынии и Германии

Украинский почтовый оператор "Новая почта" анонсировал выход на рынки еще двух стран Европейского Союза. К лету обещают открыть офисы в Румынии и Германии.

Такими планами поделился соучредитель компании Владимир Поперешнюк в соцсети Facebook.

Расширение бизнеса Nova Post в Европе

Так, открытие отделений Nova Post в Германии ожидается в апреле текущего года. Офисы появятся в более чем десяти городах.

"Первый город — Берлин, затем Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще с десяток", — сообщил он.

Зайти на рынок Румынии планируется во втором квартале этого года.

"У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде", — отметил соучредитель "Новой почты".

Какие дальнейшие планы Nova Post

Ранее в логистической украинской логистической компании "Новая почта" заявили, что в марте откроют первое отделение в столице Литвы в Вильнюсе.

На днях офис Nova Post был открыт в еще одном польском городе Катовице. Там уже работает 19 отделений компании. Известно, что "Новая почта" работает в девяти крупнейших польских городах: Варшава, Краков, Люблин, Гданьск, Вроцлав, Познань, Жешув, Лодзь, Катовице.

Больше о "Новой почте"

Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.

Украинский почтовый оператор "Новая почта" напомнил своим клиентам о возможности получения посылок даже в отсутствие электроэнергии и интернета. Речь идет о сервисе доставки в почтоматы.

У компании есть проект "Гуманитарная почта", к которой можно присоединиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы без уплаты.