Новая почта откроет офисы еще в нескольких странах ЕС — где будет работать

Новая почта анонсировала открытие офисов еще в нескольких странах ЕС
Украинский почтовый оператор "Новая почта" анонсировал выход на рынки еще двух стран Европейского Союза. К лету обещают открыть офисы в Румынии и Германии.
Такими планами поделился соучредитель компании Владимир Поперешнюк в соцсети Facebook.
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Расширение бизнеса Nova Post в Европе
Так, открытие отделений Nova Post в Германии ожидается в апреле текущего года. Офисы появятся в более чем десяти городах.
"Первый город — Берлин, затем Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще с десяток", — сообщил он.
Зайти на рынок Румынии планируется во втором квартале этого года.
"У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде", — отметил соучредитель "Новой почты".
Какие дальнейшие планы Nova Post
Ранее в логистической украинской логистической компании "Новая почта" заявили, что в марте откроют первое отделение в столице Литвы в Вильнюсе.
На днях офис Nova Post был открыт в еще одном польском городе Катовице. Там уже работает 19 отделений компании. Известно, что "Новая почта" работает в девяти крупнейших польских городах: Варшава, Краков, Люблин, Гданьск, Вроцлав, Познань, Жешув, Лодзь, Катовице.
Больше о "Новой почте"
Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.
Украинский почтовый оператор "Новая почта" напомнил своим клиентам о возможности получения посылок даже в отсутствие электроэнергии и интернета. Речь идет о сервисе доставки в почтоматы.
У компании есть проект "Гуманитарная почта", к которой можно присоединиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы без уплаты.