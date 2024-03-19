Новая почта будет доставлять посылки в Польшу иначе — детали изменений

Посылка Nova Post. Фото: novaposhta.official

Украинская логистическая компания "Новая почта" заработает по-новому. Теперь проживающие в Польше граждане смогут заказывать вещи из маркетплейса OLX Украина в польские отделения Nova Post.

Об этом сообщили в пресс-центре компании.

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Детальнее о том, как будет работать "Новая почта"

Как отмечают в пресс-службе, соответствующая услуга теперь доступна всем пользователям маркет-портала и приложений olx.ua с украинскими телефонными номерами и банковскими картами.

При этом во время таких операций на стоимость товара установлен лимит. Он не может превышать 1,8 тыс. грн.

Срок доставки товаров в Польшу будет составлять не менее трех дней со дня подтверждения соглашения с продавцом.

Также в компании отмечают, что не все товары можно заказывать. Услуга распространяется только на товары, разрешенные к пересылке через государственную границу. С исчерпывающим перечнем можно ознакомиться по ссылке.

На середину марта 2024 года в Польше функционирует 40 отделений Nova Post. Также там доступна курьерская доставка в каждый уголок страны. Кроме того, предусмотрена возможность получать или отправлять в Украину из почтоматов InPost.

Также в компании добавляют, что уже есть 12 стран Европы, где работают отделения "Новой почты". В частности, граждане могут получать и отправлять посылки своим родным и близким из таких стран, как Эстония, Италия, Латвия, Литва, Германия, Румыния, Словакия, Венгрия, Чехия, Молдова.

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта рассказала об открытии первой точки обслуживания и курьерской доставки еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). В этот раз география бизнеса компании расширилась на Венгрию.

Также мы писали, что в почтовой компании рассказали о системе скидок на некоторые услуги во время военного положения. В частности, есть возможность бесплатной отправки посылок военным.