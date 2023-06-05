Новая почта доступна еще в одной стране ЕС — где заработал офис

Офис "Новой почты" за границей. Фото: novaposhta.ua

Украинский почтовый оператор "Новая почта" открыл офис на территории еще одной страны Европейского союза (ЕС). Услугами компании могут пользоваться жители столицы Чехии.

Об этом сообщили в компании.

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Как работает отделение в Чехии

Как отметили в логистической компании, с 5 июня 2023 года функционирует офис Nova Post в Праге. Чехия стала четвертой страной Европы, где работают отделения "Новой почты". Перед этим компания развернула деятельность в Польше, Литве, Молдавии.

Отделения Nova Post открыли по следующему адресу:

Под Вишневкой 1664/29.

Клиенты компании могут ежедневно отправлять и получать документы, посылки груза весом до 1 тыс. кг.

Отделение будет работать каждый день. Срок доставки составляет от пяти рабочих дней.

Цены на доставку из Украины в Чехию:

документов — 250 гривен;

посылок до 2 кг — 400 гривен;

посылок до 10 кг — 600 гривен;

посылок до 30 кг — 1,2 тыс. гривен;

грузов от 31 кг до 1 тыс. кг — 40 гривен за 1 кг веса.

По словам совладельца группы компаний "Новая почта" Вячеслава Климова, так облегчится выход чешских фирм на украинский рынок, где их ждут около 30 миллионов клиентов.

Он рассказал, что в этом году откроют дополнительные офисы Nova Post в Праге и Брно, в целом планируют инвестировать в развитие компании в Чехии три миллиона чешских крон.

Ранее в компании сообщалось, что сначала отделение почтового оператора появится в Берлине, а затем в Праге. Планировали, что в Германии откроют отделения в 12 городах, однако планы перенесли.

Расширение деятельности "Новой почты"

До 2025 года "Новая почта" намерена инвестировать 10 млн евро в развитие в Европе, открыв 200 отделений в 30 странах, собрав флот из четырех самолетов.

Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26. На днях авиаперевозчик Supernova Airlines выполнил свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига. Параллельно компании работают над расширением географии и спектра услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны. В то же время внутри страны активность поставок посылок была ниже.

Также мы писали, что компания намерена в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Планируется открыть 200 отделений.