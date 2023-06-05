Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow "Новая почта" доступна еще в одной стране ЕС: где и как работает офис arrow

"Новая почта" доступна еще в одной стране ЕС: где и как работает офис

5 июня 2023 22:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта доступна еще в одной стране ЕС — где заработал офис
Офис "Новой почты" за границей. Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский почтовый оператор "Новая почта" открыл офис на территории еще одной страны Европейского союза (ЕС). Услугами компании могут пользоваться жители столицы Чехии.

Об этом сообщили в компании.

Читайте также:

Как работает отделение в Чехии

Как отметили в логистической компании, с 5 июня 2023 года функционирует офис Nova Post в Праге. Чехия стала четвертой страной Европы, где работают отделения "Новой почты". Перед этим компания развернула деятельность в Польше, Литве, Молдавии.

Отделения Nova Post открыли по следующему адресу:

  • Под Вишневкой 1664/29.

Клиенты компании могут ежедневно отправлять и получать документы, посылки груза весом до 1 тыс. кг.

Отделение будет работать каждый день. Срок доставки составляет от пяти рабочих дней.

Цены на доставку из Украины в Чехию:

  • документов — 250 гривен;
  • посылок до 2 кг — 400 гривен;
  • посылок до 10 кг — 600 гривен;
  • посылок до 30 кг — 1,2 тыс. гривен;
  • грузов от 31 кг до 1 тыс. кг — 40 гривен за 1 кг веса.

По словам совладельца группы компаний "Новая почта" Вячеслава Климова, так облегчится выход чешских фирм на украинский рынок, где их ждут около 30 миллионов клиентов.

Он рассказал, что в этом году откроют дополнительные офисы Nova Post в Праге и Брно, в целом планируют инвестировать в развитие компании в Чехии три миллиона чешских крон.

Ранее в компании сообщалось, что сначала отделение почтового оператора появится в Берлине, а затем в Праге. Планировали, что в Германии откроют отделения в 12 городах, однако планы перенесли.

Расширение деятельности "Новой почты"

До 2025 года "Новая почта" намерена инвестировать 10 млн евро в развитие в Европе, открыв 200 отделений в 30 странах, собрав флот из четырех самолетов.

Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26. На днях авиаперевозчик Supernova Airlines выполнил свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига. Параллельно компании работают над расширением географии и спектра услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны. В то же время внутри страны активность поставок посылок была ниже.

Также мы писали, что компания намерена в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Планируется открыть 200 отделений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас