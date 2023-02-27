Новая почта оказывает бизнесу помощь до 10 тысяч грн — как получить деньги на релокацию

Финансовую помощь оказывают представителям бизнеса

Украинский почтовый оператор "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч гривен. На нее могут претендовать граждане, чей бизнес во время войны переехал в другие населенные пункты.

Об этом сообщает издание Napensii со ссылкой на пресс-службу компании.

Релокация бизнеса

Там отметили, что финансовую помощь от "Новой почты" оказывают представителям бизнеса на потребности в логистике в рамках проекта Nova Poshta Humanitarian. Однако деньги выделяют не в наличных, а из баллов в рамках программы постоянного партнерства центра поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" в Ужгороде. Воспользоваться такой помощью можно только один раз.

Бизнес может потратить начисленные баллы на логистические нужды: транспортировку, хранение или упаковку.

Как присоединиться к программе

В компании рассказали, что получить помощь можно, заполнив анкету по данной ссылке.

При этом, предприятия должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской и Одесской областях.

Приоритет предоставляют малому и среднему бизнесу, который занимается производством жизненно необходимых товаров и услуг, а также оказывает помощь гражданам или армии.

Как работала программа в 2022 году

В прошлом году к проекту Humanitarian Nova Poshta присоединились 26 предприятий. В общей сложности получили 174 тысячи гривен на релокацию бизнеса.

Напомним, у компании есть проект "Гуманитарная почта", к которому можно присоединиться, получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы без уплаты.

Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует внедрить новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.