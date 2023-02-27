Новая почта оказывает бизнесу помощь до 10 тысяч грн — как получить деньги на релокацию

"Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч грн: кто может получить
Украинский почтовый оператор "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч гривен. На нее могут претендовать граждане, чей бизнес во время войны переехал в другие населенные пункты.
Об этом сообщает издание Napensii со ссылкой на пресс-службу компании.
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Релокация бизнеса
Там отметили, что финансовую помощь от "Новой почты" оказывают представителям бизнеса на потребности в логистике в рамках проекта Nova Poshta Humanitarian. Однако деньги выделяют не в наличных, а из баллов в рамках программы постоянного партнерства центра поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" в Ужгороде. Воспользоваться такой помощью можно только один раз.
Бизнес может потратить начисленные баллы на логистические нужды: транспортировку, хранение или упаковку.
Как присоединиться к программе
В компании рассказали, что получить помощь можно, заполнив анкету по данной ссылке.
При этом, предприятия должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской и Одесской областях.
Приоритет предоставляют малому и среднему бизнесу, который занимается производством жизненно необходимых товаров и услуг, а также оказывает помощь гражданам или армии.
Как работала программа в 2022 году
В прошлом году к проекту Humanitarian Nova Poshta присоединились 26 предприятий. В общей сложности получили 174 тысячи гривен на релокацию бизнеса.
Напомним, у компании есть проект "Гуманитарная почта", к которому можно присоединиться, получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы без уплаты.
Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует внедрить новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.