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"Новая почта" объявила важную социальную инициативу для ВСУ — детали

9 апреля 2024 15:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Новая почта объявила проект помощи для ВСУ — детали
Сотрудники Новой почты. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинская логистическая компания "Новая почта" запустила социальную инициативу, призванную помочь бойцам Вооруженных сил Украины. Речь идет о проекте под названием "Шины рвутся в бой", в рамках которого каждый может отправить подержанные шины защитникам на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Для того чтобы отправить шины бойцам, необходимо получить промокод в чат-боте на отправку.

При этом "Новая почта" обещает доставить резину бесплатно.

Чтобы принять участие в соответствующей инициативе, необходимо:

  • авторизоваться в Telegram-боте;
  • описать характеристики шины для передачи;
  • указать ближайшее грузовое отделение "Новой почты";
  • если шины подойдут под актуальные нужды отдельных бригад, гражданин получит промокод на бесплатную отправку;
  • принести шины в грузовое отделение.

Какая резина нужна армии

Типоразмеры шин:

  • R16;
  • R15, R17;
  • R18, R20 (только в очень хорошем состоянии).

Профиль:

  • не низкопрофильные, требуется высота 60-т и выше;
  • желательно как можно более широкие и высокие.

Протекторы:

  • зимние;
  • тракторные, "болотные";
  • маркировка АД/МТ.

Состояние шин:

  • отсутствует повреждение;
  • не "лысые";
  • остаток протектора минимум 50%.

 

Новая почта
Источник: НП

"Сейчас проект организовал 2 тыс. шин для отдельных бригад украинской армии, однако, учитывая активные боевые действия, такого количества хватит максимум на месяц, так что присоединяйтесь!" — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее "Новая почта" сообщала, что заработает по-новому. Граждане, проживающие в Польше, могут заказывать вещи из маркетплейса OLX Украина в польские отделения Nova Post.

Также сообщалось, что Новая почта будет бесплатно доставлять банковские карты в опасные регионы. Клиенты могут заказать доставку в прифронтовые города и села.

ВСУ
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