Новая почта объявила проект помощи для ВСУ — детали

Сотрудники Новой почты. Фото: УНИАН

Украинская логистическая компания "Новая почта" запустила социальную инициативу, призванную помочь бойцам Вооруженных сил Украины. Речь идет о проекте под названием "Шины рвутся в бой", в рамках которого каждый может отправить подержанные шины защитникам на фронт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Для того чтобы отправить шины бойцам, необходимо получить промокод в чат-боте на отправку.

При этом "Новая почта" обещает доставить резину бесплатно.

Чтобы принять участие в соответствующей инициативе, необходимо:

авторизоваться в Telegram-боте;

описать характеристики шины для передачи;

указать ближайшее грузовое отделение "Новой почты";

если шины подойдут под актуальные нужды отдельных бригад, гражданин получит промокод на бесплатную отправку;

принести шины в грузовое отделение.

Какая резина нужна армии

Типоразмеры шин:

R16;

R15, R17;

R18, R20 (только в очень хорошем состоянии).

Профиль:

не низкопрофильные, требуется высота 60-т и выше;

желательно как можно более широкие и высокие.

Протекторы:

зимние;

тракторные, "болотные";

маркировка АД/МТ.

Состояние шин:

отсутствует повреждение;

не "лысые";

остаток протектора минимум 50%.

Источник: НП

"Сейчас проект организовал 2 тыс. шин для отдельных бригад украинской армии, однако, учитывая активные боевые действия, такого количества хватит максимум на месяц, так что присоединяйтесь!" — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее "Новая почта" сообщала, что заработает по-новому. Граждане, проживающие в Польше, могут заказывать вещи из маркетплейса OLX Украина в польские отделения Nova Post.

Также сообщалось, что Новая почта будет бесплатно доставлять банковские карты в опасные регионы. Клиенты могут заказать доставку в прифронтовые города и села.