Новая почта объявила проект помощи для ВСУ — детали

"Новая почта" объявила важную социальную инициативу для ВСУ — детали
Украинская логистическая компания "Новая почта" запустила социальную инициативу, призванную помочь бойцам Вооруженных сил Украины. Речь идет о проекте под названием "Шины рвутся в бой", в рамках которого каждый может отправить подержанные шины защитникам на фронт.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Социальная инициатива по помощи ВСУ
Для того чтобы отправить шины бойцам, необходимо получить промокод в чат-боте на отправку.
При этом "Новая почта" обещает доставить резину бесплатно.
Чтобы принять участие в соответствующей инициативе, необходимо:
- авторизоваться в Telegram-боте;
- описать характеристики шины для передачи;
- указать ближайшее грузовое отделение "Новой почты";
- если шины подойдут под актуальные нужды отдельных бригад, гражданин получит промокод на бесплатную отправку;
- принести шины в грузовое отделение.
Какая резина нужна армии
Типоразмеры шин:
- R16;
- R15, R17;
- R18, R20 (только в очень хорошем состоянии).
Профиль:
- не низкопрофильные, требуется высота 60-т и выше;
- желательно как можно более широкие и высокие.
Протекторы:
- зимние;
- тракторные, "болотные";
- маркировка АД/МТ.
Состояние шин:
- отсутствует повреждение;
- не "лысые";
- остаток протектора минимум 50%.
"Сейчас проект организовал 2 тыс. шин для отдельных бригад украинской армии, однако, учитывая активные боевые действия, такого количества хватит максимум на месяц, так что присоединяйтесь!" — говорится в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее "Новая почта" сообщала, что заработает по-новому. Граждане, проживающие в Польше, могут заказывать вещи из маркетплейса OLX Украина в польские отделения Nova Post.
Также сообщалось, что Новая почта будет бесплатно доставлять банковские карты в опасные регионы. Клиенты могут заказать доставку в прифронтовые города и села.
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