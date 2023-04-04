"Новая Почта" подвела итоги работы за время войны

Компания продолжала платить налоги и расширять бизнес

Украинская логистическая компания "Новая почта" подвела итоги работы за прошлый год. Так, во время войны она продолжала платить налоги, открывать новые отделения и поддерживать армию.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, в несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны.

В то же время внутри страны активность доставок посылок была ниже. Украинцы получили 315 млн посылок, в том числе 2,6 млн тонн грузов. Это на 15% меньше, чем в 2021 году. Традиционно самая большая нагрузка по доставке посылок пришлась на конец декабря. В частности, за сутки доставили рекордные 1,9 млн новогодних отправлений.

В прошлом году "Новая почта Глобал" доставила 5,6 млн международных посылок. Количество таких отправлений выросло в девять раз. Больше всего посылок доставили в Польшу и Германию.

"Новая почта" открыла новые отделения в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. В частности, некоторые из них заработали в прифронтовых городах: Изюме, Старом Салте, Харькове, Святогорске и Лимане.

За прошлый год компания перечислила в бюджеты страны 7,1 миллиарда гривен налогов и сборов, что больше на 700 млн гривен по сравнению с 2021-м. 388 млн гривен инвестировала в закупку амуниции, дронов, генераторов и другого оборудования для армии.

Больше о "Новой почте"

"Новая почта" намерена в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Планируется открыть 200 отделений.

Клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.

Граждане могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.