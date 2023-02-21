Новая почта открыла новый офис в Польше — где работают отделения

Компания открыла очередное отделение в Польше

В украинской логистической компании "Новая почта" заявили о расширении деятельности за границей. Компания открыла очередное отделение в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Где открылись новые офисы

Как отметили в почтовой компании, новое отделение появилось в Катовице, став 19-м офисом Nova Post в этой стране.

"Со вчерашнего дня украинцам в Катовице доступны услуги Новой почты. Это уже 19 отделение Nova Post в Польше. Отделение Nova Post №2 работает ежедневно по адресу ul. Jana III Sobieskiego 11", — отметили в компании.

Также там рассказали, что украинцы чаще всего отправляют из этой страны своим соотечественникам косметику, парфюмерию, БАДы и витамины, бытовую химию, продукты питания, а также одежду.

В каких городах представлена Nova Post

Срок доставки составляет не менее пяти дней.

Известно, что "Новая почта" работает в девяти крупнейших польских городах: Варшава, Краков, Люблин, Гданьск, Вроцлав, Познань, Жешув, Лодзь, Катовице.

Больше о "Новой почте"

Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.

Украинский почтовый оператор "Новая почта" напомнил своим клиентам о возможности получения посылок даже в отсутствие электроэнергии и интернета. Речь идет о сервисе доставки в почтоматы.

Напомним, у компании есть проект "Гуманитарная почта", к которой можно приобщиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы бесплатно.