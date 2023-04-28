Нова пошта в країнах ЄС — коли запрацює у Чехії та Німеччині

Відділення "Нової пошти" за кордоном. Фото: novaposhta.ua

Українська логістична компанія "Нова пошта" дещо змінила плани щодо виходу на нові ринки Європейського Союзу. Йдеться про терміни відкриття офісів у Німеччині та Чехії.

Про це розповів співвласник "Нової пошти" В’ячеслав Климов, передає "Інтерфакс-Україна".

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Коли відкриють офіси у Німеччині та Чехії

За словами Климова, компанія має намір відкрити відділення у Німеччині після запуску двох перших відділень у столиці Чехії. Так прокоментував затримку відкриття відділень на території Німеччини, адже раніше повідомляли, що це станеться у квітні цього року. Перенесення термінів відкриття пов’язане з тривалістю бюрократичних процедур у країнах ЄС.

"Відкриваємось. Все йде за планом. Зараз першою відкриється Чехія. Це відбудеться на початку червня. Ми плануємо, що точно відкриємося у Празі. Спочатку там буде одне відділення, але за кілька тижнів відкриється і друге. Наступною країною, ймовірно, буде Німеччина", — пояснив він.

Як зазначив співвласник "Нової пошти", у Німеччині компанія розвиватиметься через побудову мережі з партнерами-франчайзі, що дозволить суттєво пришвидшити темпи розвитку. Таку модель вже протестували у Польщі. Проте на яких умовах будуть залучені до співпраці партнери-франчайзі, невідомо.

Перші два відділення у Чехії компанія відкриє самостійно, додав він.

Вихід на ринок Німеччини

Раніше у компанії повідомляли, що перше відділення поштового оператора з’явиться у Берліні навесні. Планували, що у Німеччині за три місяці відкриють відділення у 12 містах.

Повідомляли, що вже шукають партнерів у низці німецьких міст та мають намір оголосити про набір персоналу. Запрошували до співпраці партнерів для розвитку своєї мережі відділень у містах: Франкфурт-на-Майні, Дортмунд, Ессен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден. У компанії зауважили, що в німецьких відділеннях операторами працюватимуть також українці.

"Тільки-но будуть вакансії, обов'язково проінформуємо клієнтів на нашій сторінці", — написали представники "Нової пошти", говорячи про перспективи набору персоналу серед громадян України.

Нагадаємо, до 2025-го "Нова пошта" хоче інвестувати 10 млн євро у розвиток у Європі та відкрити 200 відділень у 30 країнах, зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26.

Також ми писали, що компанія підбила підсумки роботи за минулий рік. Як розповіли представники компанії, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни.