Новая почта в странах ЕС – когда заработает в Чехии и Германии

Отделение "Новой почты" за границей. Фото: novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта" несколько изменила планы выхода на новые рынки Европейского Союза. Речь идет о сроках открытия офисов в Германии и Чехии.

Об этом рассказал совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов, передает "Интерфакс-Украина".

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По словам Климова, компания намерена открыть отделение в Германии после запуска двух первых отделений в столице Чехии. Так прокомментировал задержку открытия отделений на территории Германии, ведь ранее сообщалось, что это произойдет в апреле этого года. Перенос сроков открытия связан с продолжительностью бюрократических процедур в странах ЕС.

"Открываемся. Все идет по плану. Сейчас первой откроется Чехия. Это произойдет в начале июня. Мы планируем, что точно откроемся в Праге. Сначала там будет одно отделение, но через несколько недель откроется и второе. Следующей страной, вероятно, будет Германия", — объяснил он.

Как отметил совладелец "Новой почты", в Германии компания будет развиваться через построение сети с партнерами-франчайзи, что позволит существенно ускорить темпы развития. Такую модель уже протестировали в Польше. Однако на каких условиях будут вовлечены в сотрудничество партнеры-франчайзи, неизвестно.

Первые два отделения в Чехии компания откроет самостоятельно, добавил он.

Выход на рынок Германии

Ранее в компании сообщалось, что первое отделение почтового оператора появится в Берлине весной. Планировали, что в Германии за три месяца откроют отделения в 12 городах.

Сообщалось, что уже ищут партнеров в ряде немецких городов и намерены объявить о наборе персонала. Приглашали к сотрудничеству партнеров по развитию своей сети отделений в городах: Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, Эссен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден. В компании отметили, что в немецких отделениях операторами будут работать украинцы.

"Как только будут вакансии, обязательно проинформируем клиентов на нашей странице", — написали представители "Новой почты", говоря о перспективах набора персонала среди граждан Украины.

Напомним, к 2025 году "Новая почта" хочет инвестировать 10 млн евро в развитие в Европе и открыть 200 отделений в 30 странах, собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26.

Также мы писали, что компания подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны.