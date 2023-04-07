Нова пошта випустила цінні папери — куди спрямують кошти

Планують залучити кошти на фінансування інвестиційних проєктів

У логістичній компанії "Нова пошта" здійснили третій випуск цінних паперів серії "С" на 800 млн грн. За рахунок розміщення облігацій планують залучити кошти на фінансування інвестиційних проєктів.

Про це інформує пресцентр компанії.

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Отримані кошти мають намір спрямувати на такі інвестиційні проєкти: розширення, оновлення логістичної інфраструктури на території України, розвиток IT-інфраструктури.

Випуск цінних паперів буде спрямований на інституційних інвесторів — державні та комерційні банки, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди.

Випуск облігацій проводять без залучення андерайтера, власними ресурсами компанії. При цьому брокером під час продажу облігацій на вторинному ринку стала інвестиційна компанія "Універ Капітал".

У компанії також планують здійснити додаткову емісію облігацій серії "D" на базі річної фінансової звітності за минулий рік.

"В умовах низької доступності банківського кредитування корпоративні облігації й надалі лишатимуться привабливим інструментом залучення коштів для фінансування стрімкого розвитку "Нової Пошти", — зазначають у пресцентрі.

Даний випуск корпоративних облігацій став третім для "Нової пошти". Перша емісія цінних паперів серії "А" на 300 млн грн з терміном півтора року відбулась у 2019-му. Кошти від розміщення спрямували на модернізацію інфраструктури та мережі відділень.

У 2020-му компанія здійснила випуск облігацій серії "B" терміном на три роки на суму 700 млн грн. Фінансування спрямували на будівництво та автоматизацію логістичних центрів.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах. Тепер поштові послуги Nova Post доступні у містах Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Запрацювали два нових відділення у Кракові.

Також ми писали, що ця компанія підбила підсумки роботи за минулий рік. Як розповіли представники компанії, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни. Водночас усередині країни активність доставок посилок була нижчою.