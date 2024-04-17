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Новая почта расширила бизнес в ЕС 一 где открыли отделение

17 апреля 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Новая почта открыла новое отделение в ЕС 一 адрес и цены
Отделение Новой почты за границей. Фото: novaposhta.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинская логистическая компания "Новая почта" расширила бизнес на территории Европейского союза (ЕС). Новое отделение Nova Post появилось в Чехии.

Об этом проинформировала пресс-служба компании.

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Новые отделения Nova Post в Чехии

Как отмечается, украинская компания открыла четвертое отделение Nova Post в Чехии. Офис теперь работает в городе Либерец.
Адрес:

  • Dr. M. Horákové 11/76.

График работы:

  • каждый день с понедельника по субботу.

Срок доставки — от пяти рабочих дней.

Стоимость доставки посылок в Чехию

В пресс-службе сообщают, что в отделении клиенты могут отправлять и получать посылки весом до 30 кг.

Цена на доставку из Украины в Чехию зависит от веса посылок:

  • для документов до 1 кг — 500 грн;
  • для посылок до 2 кг — 550 грн;
  • для посылок до 10 кг — 850 грн;
  • для посылок до 30 кг — 1,8 тыс. грн.

Также украинцам доступна возможность заказа доставки курьером Nova Post. Вес посылок может быть до 200 кг. Их можно отправлять из Украины по любому адресу в Либерце.

Курьерская доставка стоит дополнительно:

  • 100 грн — для отправок до 30 кг;
  • 250 грн — за каждые 100 кг.

По словам СЕО Nova Post в Чехии Андрея Артеменко, ради комфорта клиентов компания продолжает развитие сети по всей территории Чехии. Планируют до конца года открыть еще несколько офисов в стране.

"В этом году мы планируем открыть отделения в городах Пльзень, Острава и Ческе-Будеёвице, а также увеличить количество пунктов выдачи посылок, чтобы стать к клиенту еще ближе", — сообщил он.

Всего "Новая почта" уже открыла 89 отделений в ряде европейских стран. В частности, в Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Венгрии и Молдове.

Что еще стоит знать

Напомним, группа компаний Nova, которой принадлежит Новая почта, выйдет на рынок генерации электрической энергии. Для этого создала собственную компанию Новая Энерджи.

Также украинцам стала доступна возможность заказа товаров из онлайн магазинов Канады с доставкой от сервиса Meest Shopping по адресу или ближайшее отделение Meest.

Чехия
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