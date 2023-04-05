Новая почта в Польше — сколько офисов открыли и в каких городах

Nova Post представлена в 18 польских городах

Украинская компания "Новая Почта" уже представлена в 18 польских городах. Только в марте 2023 года открылось 10 новых отделений.

О состоянии бизнеса в этой стране и дальнейших планах рассказали в компании.

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Открытие новых офисов Nova Post

Как сообщили в пресс-службе, компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, в первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.

Сейчас наибольшее количество отделений Nova Post сосредоточено в Варшаве — шесть, в Кракове работает четыре офиса, по два отделения — в Люблине, Вроцлаве, Познани и Гданьске.

В планах до конца июня открыть 50 офисов во всех польских воеводствах.



Из новых отделений открыли шесть почтовых, в которых клиенты могут получать и отправлять посылки до 100 кг, а также четыре грузовых до 1 тысячи килограммов (Быдгощ, Еленя-Гура, Ополе, Краков).

Также в компании рассказали, что чаще всего в Украину доставляют косметику, духи, БАДы, бытовую химию, продукты в заводской упаковке. Срок доставки — от трех дней.

Курьерские услуги

Кроме того, на днях клиентам стал доступен сервис адресного забора посылок или документов для последующей отправки в Украину. Услуга доступна по всей территории Польши, даже в городах, где нет отделений Nova Post. Курьер приедет в любой уголок страны.

Стоимость вызова курьера составляет 5 злотых (43 грн), которые нужно доплатить отдельно. Вес посылки — до 30 кг.

Что еще стоит знать

"Новая почта" подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны. В то же время внутри страны активность поставок посылок была ниже.

Также мы писали, что компания намерена в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Планируется открыть 200 отделений.