Новая почта создаст авиафлот самолетов до 2024-го — куда будут первые рейсы

Сотрудник Новой почты / Фото: google.com

Авиаперевозчик Supernova Airlines украинской компании "Новая почта" планирует до 2024 года собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот из двух бортов Ан-26.

О таких намерениях рассказал СЕО Supernova Airlines Ярослав Красножон, пишет ЦТС.

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Один из существующих самолетов находится в Словакии, где проходит техническое обслуживание, другой — в Украине.

"Без европейской авторизации у нас нет возможности летать, поэтому самолеты стоят на земле и ждут сертификата. Параллельно мы ищем еще самолеты для нашего флота и работаем над заменой. До 2024 года хотим иметь флот из 4 самолетов", — рассказал он.

Чиновник уточнил, что компания еще не определилась с постоянным местом базирования самолетов.

Первые рейсы авиаперевозчика

После запуска Supernova Airlines первые ее маршруты будут в направлении Рига-Жешув и Жешув-Кишинев. Грузовые авиарейсы авиакомпания запустит уже с мая этого года.

Сертификат эксплуатанта Supernova Airline получила совсем недавно — в январе текущего года. Параллельно компании работают над расширением географии и спектра услуг.

Больше о "Новой почте"

Напомним, компания подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны. В то же время внутри страны активность поставок посылок была ниже.

Также мы писали, что компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.