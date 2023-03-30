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"Нова пошта" у Польщі полегшить відправку посилок: як працює новий сервіс

30 березня 2023 19:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта у Польщі полегшить відправку посилок
Йдеться про виклик кур'єра на будь-яку польську адресу
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Польщі логістична компанія "Нова пошта" зробила відправку та доставку посилок доступними по всій країні. Там запрацював сервіс — виклик кур'єра на будь-яку польську адресу.

Про це повідомила у пресслужбі компанії, пише Root-nation.

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Як працюватиме послуга

Як зазначається, тепер клієнтам буде доступний сервіс адресного забирання посилок чи документів для подальшого відправлення в Україну. Послуга доступна на всій території Польщі, навіть у містах, де немає відділень Nova Post. Кур'єр приїде у будь-який куточок країни.

Вартість виклику кур'єра становить 5 злотих (43 грн), які потрібно доплатити окремо. Вага посилки — до 30 кг.

Як скористатися

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно дотримуватися такого алгоритму:

  • заповнити заявку на польському сайті "Нової пошти";
  • сплатити доставку на сайті;
  • перевірити вміст посилки на наявність заборонених товарів та самостійно запакувати — кур'єр не перевіряє вміст відправки (якщо на митниці виявлять заборонені предмети, вони будуть вилучені або вся посилка повернеться відправнику, всі витрати за повернення платить клієнт);
  • після оформлення заявки з відправником зв'яжеться оператор контакт-центру для перевірки даних та погодження дати прибуття кур'єра — з понеділка по п'ятницю, 08:00-17:00.

Більше про "Нову пошту"

Клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" скаржаться на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.

Громадяни можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.

Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" має намір у найближчі роки влити у розвиток бізнесу на значній території Європейського Союзу (ЄС) мільйони євро. Планують відкрити 200 відділень.

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