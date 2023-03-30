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"Новая почта" в Польше облегчит отправку посылок: как работает новый сервис

30 марта 2023 19:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта в Польше облегчит отправку посылок
Речь идет о вызове курьера на любой польский адрес
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше логистическая компания "Новая почта" сделала отправку и доставку посылок доступными по всей стране. Там заработал сервис — вызов курьера на любой польский адрес.

Об этом сообщила в пресс-службе компании, пишет Root-nation.

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Как будет работать услуга

Отмечается, что теперь клиентам будет доступен сервис адресного забора посылок или документов для последующей отправки в Украину. Услуга доступна по всей территории Польши даже в городах, где нет отделений Nova Post. Курьер приедет в любой уголок страны.

Стоимость вызова курьера составляет 5 злотых (43 грн), которые нужно доплатить отдельно. Вес посылки — до 30 кг.

Как воспользоваться

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно придерживаться следующего алгоритма:

  • заполнить заявку на польском сайте "Новой почты";
  • оплатить доставку на сайте;
  • проверить содержание посылки на наличие запрещенных товаров и самостоятельно упаковать — курьер не проверяет содержимое отправки (если на таможне обнаружат запрещенные предметы, они будут изъяты или вся посылка вернется отправителю, все расходы за возврат платит клиент);
  • после оформления заявки с отправителем свяжется оператор контакт-центра для проверки данных и согласования даты прибытия курьера с понедельника по пятницу, 08:00-17:00.

Больше о "Новой почте"

Клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.

Граждане могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.

Напомним, что украинская логистическая компания "Новая почта" намерена в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Планируется открыть 200 отделений.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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