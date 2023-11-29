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"Нова пошта" відкрила більше офісів у Румунії — де тепер доступні послуги

29 листопада 2023 11:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
У Румунії працює вже два офіси Нової пошти — де доступні послуги
Посилка "Нової пошти". Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила більше відділень Nova Post у Румунії. Тепер офіс працює також у місті Брашов.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Де доступні послуги Nova Post

Як зазначають у компанії, новий офіс запрацював у місті Брашов, Str. Brânduselor 72. Відділення доступне для клієнтів щодня.

Там можна буде здійснювати отримання та відправлення документів та посилок до 30 кілограмів в Україну та Молдову.  Тривалість доставки в Україну — від п'яти днів, у Молдову — від трьох днів.

Також у Румунії Nova Post надає можливість кур'єрської доставки. Таким чином, клієнти компанії зможуть замовляти відправлення та доставку на адресу у будь-який куточок цієї країни.

У пресслужбі розповіли, що за пів року роботи в Румунії Nova Post доставила посилки для близько 8 тисяч громадян.

Діяльність Nova Post у Румунії 

Компанія вийшла на ринок Румунії у червні 2023 року. Перше відділення відкрили у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Там також можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кілограмів. Працює з понеділка по суботу.

У планах "Нової пошти" — до кінця року відкриття ще одне відділення у Констанці.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, у компанії "Нова пошта" розповіли про систему знижок на деякі послуги під час воєнного стану. Зокрема, є можливість безкоштовного відправлення посилок військовим.

Раніше "Нова пошта" оголосила про відкриття чергового офісу за межами країни. Перше відділення з'явилось у Таллінні (Естонія).

Також у логістичній компанії розповіли про плани відкрити нові офіси на території Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2023 року. Очікується, що нові відділення з'являться ще в шести країнах.

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