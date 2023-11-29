В Румынии работает уже два офиса Новой почты – где доступны услуги

Посылка "Новой почты". Фото: novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла большее количество отделений Nova Post в Румынии. Теперь офис работает также в Брашове.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Где доступны услуги Nova Post

Как отмечают в компании, новый офис заработал в городе Брашов, Str. Brânduselor 72. Отделение доступно для клиентов каждый день.

Там можно будет осуществлять получение и отправку документов и посылок до 30 килограммов в Украину и Молдову.

Продолжительность доставки в Украину — от пяти дней, в Молдову — от трех дней.

Также в Румынии Nova Post предоставляет возможность курьерской доставки. Таким образом, клиенты компании смогут заказывать отправку и доставку по адресу в любой уголок этой страны.

В пресс-службе рассказали, что за полгода работы в Румынии Nova Post доставила посылки для около 8 тысяч граждан.

Деятельность Nova Post в Румынии

Компания вышла на рынок Румынии в июне 2023 года. Первое отделение было открыто в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Там также можно получать и отправлять документы и посылки до 30 килограммов. Работает с понедельника по субботу.

В планах "Новой почты" — до конца года открытие еще одно отделение в Констанце.

Больше о "Новой почте"

Напомним, в компании "Новая почта" рассказали о системе скидок на некоторые услуги во время военного положения. В частности, есть возможность бесплатной отправки посылок военным.

Ранее "Новая почта" объявила об открытии очередного офиса за пределами страны. Первое отделение появилось в Таллинне (Эстония).

Также в логистической компании рассказали о планах открытия новых офисов на территории Европейского Союза (ЕС) до конца 2023 года. Ожидается, что новые отделения появятся еще в шести странах.