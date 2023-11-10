Услугами Новой почты можно воспользоваться теперь в Венгрии — график работы

Новая почта открыла еще одну точку обслуживания в ЕС
Украинская логистическая компания "Новая почта" рассказала об открытии первой точки обслуживания и курьерской доставки еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). В этот раз география бизнеса компании расширилась на Венгрию.
Об этом сообщили в пресс-центре компании.
Бизнес Nova Post за границей
Как отмечают представители Новой почты, Венгрия стала десятой европейской страной, где доступны услуги Nova Post.
Первый офис "Новой почты" теперь работает в Будапеште. Адрес отделения следующий:
- 1066, Teréz. körút 8.
График работы офиса в Будапеште:
- услуги отделения доступны ежедневно.
Клиенты смогут получать и отправлять в Украину:
- документы;
- посылки;
- грузы до 100 кг.
Срок доставки грузов из Украины в Венгрию — не менее пяти дней.
"Отделение Nova Post в Будапеште — уникальное, потому что здесь можно не только получить услуги по быстрой доставке. Это одновременно и коворкинг для украинского сообщества. Это место, где украинцы и украинские предприниматели могут встречаться, работать, обмениваться идеями, учить язык, посещать квалификационные курсы, тренинги и лекции", — рассказали в компании.
Цены на услуги "Новой почты"
Стоимость услуги по доставке грузов и посылок из Украины в Венгрию следующая:
- документы — 250 грн;
- посылка до 2 кг — 400 грн
- посылка до 10 кг — 600 грн;
- посылка до 30 кг — 1200 грн;
- груз от 30 до 100 кг — 40 грн за каждый килограмм.
Кроме того, для клиентов доступна курьерская доставка "Новой почты" по любому адресу в Венгрии. Вызов курьера доступен через сайт и мобильное приложение.
Стоимость доставки курьером (дополнительно):
- 100 грн для отправки до 30 кг;
- 250 грн за каждые 100 кг.
Где еще заработают офисы Nova Post в Европе
Nova Post продолжает экспансию на территории ЕС. Всего "Новая почта" открыла более 60 офисов за границей. Компания представлена уже в десяти странах.
В частности, отделения Nova Post откроют в следующих странах
- Италия;
- Франция;
- Австрия.
Примечательно также, что в отделениях Nova Post работники будут обслуживать клиентов на двух языках — местном и украинском.
Больше о "Новой почте"
Напомним, в украинской логистической компании "Новая почта" рассказали о системе скидок на некоторые услуги во время военного положения. В частности, есть возможность бесплатной отправки посылок военным.
Также мы писали, что украинская логистическая компания заявила об открытии нового офиса в Литве. Заработало грузовое отделение по адресу Каунас, Student g. 16.
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