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Новая почта открыла еще одну точку обслуживания в ЕС

10 ноября 2023 21:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Услугами Новой почты можно воспользоваться теперь в Венгрии — график работы
Обслуживание клиентов "Новой почты". Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская логистическая компания "Новая почта" рассказала об открытии первой точки обслуживания и курьерской доставки еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). В этот раз география бизнеса компании расширилась на Венгрию.

Об этом сообщили в пресс-центре компании.

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Бизнес Nova Post за границей

Как отмечают представители Новой почты, Венгрия стала десятой европейской страной, где доступны услуги Nova Post.

Первый офис "Новой почты" теперь работает в Будапеште. Адрес отделения следующий:

  • 1066, Teréz. körút 8.

График работы офиса в Будапеште:

  • услуги отделения доступны ежедневно.

Клиенты смогут получать и отправлять в Украину:

  • документы;
  • посылки;
  • грузы до 100 кг.

Срок доставки грузов из Украины в Венгрию — не менее пяти дней.

"Отделение Nova Post в Будапеште — уникальное, потому что здесь можно не только получить услуги по быстрой доставке. Это одновременно и коворкинг для украинского сообщества. Это место, где украинцы и украинские предприниматели могут встречаться, работать, обмениваться идеями, учить язык, посещать квалификационные курсы, тренинги и лекции", — рассказали в компании.

Цены на услуги "Новой почты"

Стоимость услуги по доставке грузов и посылок из Украины в Венгрию следующая:

  • документы — 250 грн;
  • посылка до 2 кг — 400 грн
  • посылка до 10 кг — 600 грн;
  • посылка до 30 кг — 1200 грн;
  • груз от 30 до 100 кг — 40 грн за каждый килограмм.

Кроме того, для клиентов доступна курьерская доставка "Новой почты" по любому адресу в Венгрии. Вызов курьера доступен через сайт и мобильное приложение.

Стоимость доставки курьером (дополнительно):

  • 100 грн для отправки до 30 кг;
  • 250 грн за каждые 100 кг.

Где еще заработают офисы Nova Post в Европе

Nova Post продолжает экспансию на территории ЕС. Всего "Новая почта" открыла более 60 офисов за границей. Компания представлена уже в десяти странах.

В частности, отделения Nova Post откроют в следующих странах

  • Италия;
  • Франция;
  • Австрия.

Примечательно также, что в отделениях Nova Post работники будут обслуживать клиентов на двух языках — местном и украинском.

Больше о "Новой почте"

Напомним, в украинской логистической компании "Новая почта" рассказали о системе скидок на некоторые услуги во время военного положения. В частности, есть возможность бесплатной отправки посылок военным.

Также мы писали, что украинская логистическая компания заявила об открытии нового офиса в Литве. Заработало грузовое отделение по адресу Каунас, Student g. 16.

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