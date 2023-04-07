Новая почта выпустила ценные бумаги – куда направят средства

Планируется привлечь средства на финансирование инвестиционных проектов

В логистической компании "Новая почта" провели третий выпуск ценных бумаг серии "С" на 800 млн грн. За счет размещения облигаций планируется привлечь средства на финансирование инвестиционных проектов.

Об этом информирует пресс-центр компании.

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Вырученные средства намерены направить на следующие инвестиционные проекты: расширение, обновление логистической инфраструктуры на территории Украины, развитие IT-инфраструктуры.

Выпуск ценных бумаг будет направлен на институциональных инвесторов – государственные и коммерческие банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды.

Выпуск облигаций проводят без привлечения андеррайтера, собственными ресурсами компании. При этом брокером при продаже облигаций на вторичном рынке стала инвестиционная компания "Универ Капитал".

В компании также планируют выполнить допэмиссию облигаций серии "D" на базе годовой финансовой отчетности за прошлый год.

"В условиях низкой доступности банковского кредитования корпоративные облигации и дальше будут оставаться привлекательным инструментом привлечения средств для финансирования стремительного развития "Новой Почты", — отмечают в пресс-центре.

Данный выпуск корпоративных облигаций стал третьим для "Новой почты". Первая эмиссия ценных бумаг серии "А" на 300 млн грн со сроком полутора лет состоялась в 2019-м. Средства от размещения были направлены на модернизацию инфраструктуры и сети отделений.

В 2020-м компания осуществила выпуск облигаций серии "B" сроком на три года на сумму 700 млн грн. Финансирование было направлено на строительство и автоматизацию логистических центров.

Больше о "Новой почте"

Напомним, компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, в первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.

Также мы писали, что эта компания подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны. В то же время внутри страны активность поставок посылок была ниже.