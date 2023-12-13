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"Новая почта" зашла на рынок еще одной страны ЕС — какие тарифы на доставку

13 декабря 2023 08:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Услуги Новой почты доступны еще в одной стране ЕС — какие тарифы
Офис "Новой почты" за границей. Фото: Novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская логистическая компания "Новая почта" зашла на рынок еще одной страны Европейского союза. Теперь услуги компании доступны в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

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Открытие офиса Nova Post в Италии

Как сообщили в компании, первое отделение Nova Post появилось в Милане. Офис будет работать каждый день по адресу:

  • Viale Monte Nero, 72 (угол из Via Augusto Anfossi, 2).

Клиенты смогут получать и отправлять в Украину:

  • документы;
  • посылки;
  • грузы до 100 килограмм.

Ожидаемый срок доставки из Украины в Италию составит от пяти дней.

Какие цены на доставку

Тарифы по доставке грузов и посылок из Италии в Украину зависят от габаритов. Так, в случае отправления:

  • документов — 21 евро;
  • посылок до 2 килограммов — 22 евро;
  • посылок до 10 килограммов — 27 евро;
  • посылок до 30 килограммов — 45 евро;
  • грузов от 30 до 100 килограммов — 1,7 евро за каждый килограмм.

Кроме того, для клиентов будет доступна курьерская доставка по любому адресу по всей стране. Воспользоваться услугой по вызову курьера можно через сайт или мобильное приложение.

Стоимость доставки курьером такова:

  • взыщут дополнительно 4 евро для отправок до 30 килограммов;
  • плюс 10 евро за каждые 100 килограмм.

Где еще появятся офисы Nova Post в Италии

Как отмечают в компании, открытое отделение "Новой почты" стало юбилейным — 80-м — на территории Европы.

Украинская компания планирует расширить сеть и открыть вскоре офис в Риме и Неаполе.

По словам СЕО Nova Post Europe Александра Лисовца, за год работы в Европе компания доставила 1,3 млн посылок.

"Но это не просто посылки, это связь с домом, мы объединили украинцев, разделенных войной и границами", — пояснил он.

Кроме Италии, отделения "Новой почты" функционируют в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Молдове.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее "Новая почта" предупредила клиентов о мошеннической схеме, появившейся в сети Интернет. Речь идет об акциях якобы от имени компании, посвященных Рождественско-новогодним праздникам.

Также мы писали, что "Новая почта" объявила об открытии очередного офиса за пределами страны. На этот раз первое отделение появилось в Таллинне (Эстония).

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