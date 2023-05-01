"Новая почта" предложит клиентам собственные платежные карты и кредитные программы

Обслуживание клиентов "Новой почты". Фото: Novaposhta.ua

NovaPay, принадлежащая украинскому почтовому оператору "Новая почта", получила расширенную лицензию от Национального банка Украины (НБУ). Это позволит компании выдавать клиентам свои платежные карты и предлагать кредитные программы.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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NovaPay получила лицензию на предоставление следующих услуг:

зачисление наличных на счета пользователей, а также все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков);

снятие наличных со счетов пользователей;

выполнение платежных операций с собственными средствами пользователя со счета/на счет пользователя;

предоставление пользователям средств на условиях кредита и операций с ними;

эмиссия платежных инструментов и/или осуществление эквайринга платежных инструментов;

перевод денег без открытия счета.

В пресс-службе NovaPay рассказали, что расширенная лицензия Нацбанка позволит предоставлять новые услуги физическим лицам и бизнесу. Компания намерена выпускать карты для клиентов, а также обслуживать бизнес и кредитовать пользователей.

"Открытие счетов и собственная эмиссия карт сделает расчеты для клиентов и между ними более быстрыми и удобными. В первую очередь это облегчение ощутят потребители "Новой почты", а в дальнейшем — и те, кто не связан с логистикой", — добавили в NovaPay.

Новые услуги будут доступны как в отделениях "Новой почты", так и в мобильном приложении, которое появится до конца года.

Также лицензию НБУ предоставил АО "Укрпочта".

Больше о "Новой почте"

Напомним, до 2025 года "Новая почта" хочет инвестировать 10 млн евро в развитие в Европе и открыть 200 отделений в 30 странах, собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26.

Также мы писали, что компания подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны.