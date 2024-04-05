Новая почта обновила правила для переадресации посылок — детали

Посылка Новой почты Фото: novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта" изменила правила переадресации посылок. Теперь клиенты могут не платить за такую услугу по всей стране, но при одном условии.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Новые правила для переадресации посылок

Как отмечается, ранее переадресацию можно было осуществлять только в черте города, а сейчас действие услуги расширили на всю территорию страны. В компании заявили, что неправильно переплачивать за ошибочно указанный адрес.

По словам директора по разработке клиентских сервисов Юлии Колесник, в компании сделали так, чтобы клиенты могли получать посылки именно там, где им удобно, и не переплачивали за доставку в случае ошибочно указанного адреса получателя или если изменилось место получения.

"Мы решили, что наши клиенты не должны платить за это, поэтому теперь услуга переадресации для посылок, которые еще в пути, бесплатна", — подчеркнула она.

Таким образом, компания несколько упростила жизнь своим клиентам. Однако не будут брать средства за переадресацию посылок только при условии, что она еще не доставлена в пункт назначения.

Бесплатная переадресация распространяется на отправки, следующие в конечные пункты (отделение или почтомат). То есть, осуществить бесплатную переадресацию посылки на любой адрес не удастся, поскольку требует услуг курьера. Поэтому такая услуга будет стоить денег.

"Если вы изменили место получения уже после того, как посылка прибыла или была передана для доставки курьеру, то доставка будет платной и рассчитывается как для новой отправки", — говорится в сообщении.

Как сделать переадресацию посылки

В компании рассказали, как осуществить переадресацию. Это можно сделать в бизнес-кабинете на портале "Новой почты".

Подобная функция доступна в мобильном приложении почтового оператора. Для переадресации достаточно сделать несколько простых шагов:

выбрать отправку, необходимую для переадресации;

найти услугу "Переадресация";

внести информацию о новом месте доставки;

выбрать пункт "Изменить место доставки".

Что еще нужно знать

Напомним, Государственная таможенная служба Украины дает возможность украинцам самостоятельно декларировать экспресс-отправку за границу. Теперь это можно сделать прямо со смартфона через Личный кабинет на вебпортале "Единое окно для международной торговли", подав электронную таможенную декларацию М-16.

Также мы писали, что логистическая компания "Новая почта" будет бесплатно доставлять банковские карты в опасные регионы. Клиенты могут заказать доставку в прифронтовые города и села.