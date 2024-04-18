Новая Почта обновила тарифы — для кого снизили цены на услуги

Посылка "Новой почты". Фото: freeradio

Украинская почтовая компания "Новая почта" снизила часть тарифов на доставку посылок. Теперь клиенты могут платить на 5% меньше.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что компания снизила тарифы на доставку на 5% для бизнес-клиентов, выбирающих складские логистические услуги.

Чтобы воспользоваться льготным тарифом на доставку, необходимо:

стать бизнес-партнером "Новой почты";

подписать договор об услугах фулфилмента.

Фулфилментом называют комплекс услуг по хранению товаров, обработке и упаковке заказов, а также доставке на любой удобный для клиента адрес. Фулфилмент-склады размещают на сортировочных терминалах "Новой почты".

Как сообщают в компании, базовая стоимость услуг колеблется:

от 15 гривен — для документов;

от 40 гривен — для больших посылок весом до 30 кг.

Одни сутки хранения стоят 15 гривен. Стоимость услуг для паллетируемого груза начинается от 80 гривен для веса 500 килограммов. Такой груз стоит 10 гривен в сутки хранения.

Источник: "Новая почта"

Другие нововведения "Новой почты"

"Новая почта" предлагает ряд новшеств в фулфилменте для того, чтобы украинский бизнес мог оперативнее отправлять товары клиентам.

В частности, теперь хранить товары и обрабатывать заказы на Новой Почте можно на той же локации, что и сортировка отправлений. Ожидается, что это сократит время на обработку и вдвое ускорит доставку клиентам.

Сейчас действуют три таких центра — два из них расположены в Киеве, один — во Львове.

Работают фулфилмент-склады теперь круглосуточно. Таким образом, не только прием, но и обработка и отправка заказов будет производиться круглосуточно без выходных.

Так, если товар был заказан в Киеве в 22:15, то в ночное время сотрудники фулфилмента смогут принять заказ, упаковать и оперативно отправить.

Что еще стоит знать

Напомним, что "Новая почта" расширила бизнес на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение Nova Post появилось в Чехии.

Также сообщалось, что группа компаний Nova, которой принадлежит Новая почта, выйдет на рынок генерации электрической энергии. Для этого создала собственную компанию "Новая Энерджи".