Кредитная программа МВФ – в Варшаве стартовала работа миссии

Переговоры с представителями правительства начались в Варшаве

8 марта стартовала работа миссии Международного валютного фонда над новой потенциальной программой кредитования для Украины. Переговоры с представителями украинского правительства начались в Варшаве.

Об этом рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

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"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, поддерживаемой МВФ", — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что работа миссии будет продолжаться до 15 марта. Стороны планируют согласовать условия, объемы финансирования.

"Сейчас говорить конкретные детали пока рано, потому что там много вопросов в рамках внутренней дискуссии Фонда", — сообщал он.

При этом чиновник отмечал, что в совете директоров МВФ существуют "определенные противоречия", поскольку не все государства из 180 членов Фонда поддерживают Украину.

"Поэтому чтобы мы получили полный консенсус и поддержку, нужно немного поработать, в том числе и внутри этой организации", — отметил он.

Когда может заработать программа

В Минфине рассчитывают, что необходимые решения будут найдены для того, чтобы начиная уже с апреля получить полноценную программу с Фондом.

Ранее в правительстве рассчитывали заключить новое соглашение в марте, чтобы получить 5 млрд долларов в текущем году.

Также в МВФ заявляли, что рассматривают возможность предоставления пакета помощи на сумму до 16 млрд долларов, что позволило бы покрыть потребности страны.

По данным Министерства финансов, в 2023 году на покрытие дефицита государственного бюджета нужно около 10 миллиардов долларов. Правительство рассматривает разные варианты привлечения дополнительного внешнего финансирования и возлагает большие надежды именно на МВФ.

Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания для глобального экономического роста текущего года. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.