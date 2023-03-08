Кредитная программа МВФ – в Варшаве стартовала работа миссии

Новая потенциальная программа МВФ: стартовала работа миссии
8 марта стартовала работа миссии Международного валютного фонда над новой потенциальной программой кредитования для Украины. Переговоры с представителями украинского правительства начались в Варшаве.
Об этом рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
-
Для украинцев за границей создали приложение: чем оно полезно
-
Задержанных участников митингов в Грузии перевели в разные города страны
-
Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев
-
Какой праздник отмечают 9 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение
-
На технике оккупантов в Мариуполе заметили новые отметки
-
Эмоции города: весенний праздник в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE
-
Британия выразила обеспокоенность одобрением закона об "иноагентах" в Грузии
-
Возле Бахмута пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов
-
Собратья из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного за слова "Слава Украине", — Маляр
Подробности
"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, поддерживаемой МВФ", — говорится в сообщении.
Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что работа миссии будет продолжаться до 15 марта. Стороны планируют согласовать условия, объемы финансирования.
"Сейчас говорить конкретные детали пока рано, потому что там много вопросов в рамках внутренней дискуссии Фонда", — сообщал он.
При этом чиновник отмечал, что в совете директоров МВФ существуют "определенные противоречия", поскольку не все государства из 180 членов Фонда поддерживают Украину.
"Поэтому чтобы мы получили полный консенсус и поддержку, нужно немного поработать, в том числе и внутри этой организации", — отметил он.
Когда может заработать программа
В Минфине рассчитывают, что необходимые решения будут найдены для того, чтобы начиная уже с апреля получить полноценную программу с Фондом.
Ранее в правительстве рассчитывали заключить новое соглашение в марте, чтобы получить 5 млрд долларов в текущем году.
Также в МВФ заявляли, что рассматривают возможность предоставления пакета помощи на сумму до 16 млрд долларов, что позволило бы покрыть потребности страны.
По данным Министерства финансов, в 2023 году на покрытие дефицита государственного бюджета нужно около 10 миллиардов долларов. Правительство рассматривает разные варианты привлечения дополнительного внешнего финансирования и возлагает большие надежды именно на МВФ.
Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания для глобального экономического роста текущего года. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.