Компенсации за работу для украинцев вырастут – при каких условиях выплатят 8 тыс. грн

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 апреля в Украине повысится размер компенсационных выплат работодателям за предоставление работы гражданам из-за увеличения минимальной зарплаты. Известно, как изменится размер такой помощи.

Это уточнили в Государственной службе по труду.

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За что дают компенсации и какой размер

Как отмечают в Гоструде, по закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" с апреля минимальная зарплата в стране вырастет до 8 тыс. гривен. Поэтому возрастет размер выплат, размер которых согласован с минималкой. В частности, это отразится на размере компенсационных денежных выплат работодателям.

Как отмечается, компенсацию предоставляют за трудоустройство:

людей с инвалидностью;

участников боевых действий;

граждан, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось менее пяти лет

лиц, которые находятся в статусе официального безработного более месяца.

Размер компенсации за вышеуказанных лиц составляет 8 тыс. гривен.

В то же время, компенсация за трудоустройство молодежи из числа зарегистрированных безработных составляет 4 тыс. гривен.

Размер компенсации за трудоустройство граждан, имеющих статус зарегистрированного безработного более одного месяца и имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве, или тех лиц, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного более полугода — 3,52 тыс. гривен.

Сумма компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц составляет во время военного положения — 8 тыс. гривен.

Размер компенсации на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости переселенцев — 16 тыс. гривен.

Сумма помощи по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП — 4 тыс. гривен.

При этом максимальный размер оплаты труда за участие в общественно полезных работах составляет 12 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тыс. гривен.

Также мы писали, с 1 апреля 2024 года часть украинцев ждут изменения в условиях оказания государственной поддержки. Речь идет об уязвимых категориях граждан, получающих выплаты от государства.