Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новые компенсации за трудоустройство — при каких условиях дадут 8 тыс. грн arrow

Новые компенсации за трудоустройство — при каких условиях дадут 8 тыс. грн

29 марта 2024 08:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Компенсации за работу для украинцев вырастут – при каких условиях выплатят 8 тыс. грн
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 апреля в Украине повысится размер компенсационных выплат работодателям за предоставление работы гражданам из-за увеличения минимальной зарплаты. Известно, как изменится размер такой помощи.

Это уточнили в Государственной службе по труду.

Читайте также:

За что дают компенсации и какой размер

Как отмечают в Гоструде, по закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" с апреля минимальная зарплата в стране вырастет до 8 тыс. гривен. Поэтому возрастет размер выплат, размер которых согласован с минималкой. В частности, это отразится на размере компенсационных денежных выплат работодателям.

Как отмечается, компенсацию предоставляют за трудоустройство:

  • людей с инвалидностью;
  • участников боевых действий;
  • граждан, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось менее пяти лет
  • лиц, которые находятся в статусе официального безработного более месяца.

Размер компенсации за вышеуказанных лиц составляет 8 тыс. гривен.

В то же время, компенсация за трудоустройство молодежи из числа зарегистрированных безработных составляет 4 тыс. гривен.

Размер компенсации за трудоустройство граждан, имеющих статус зарегистрированного безработного более одного месяца и имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве, или тех лиц, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного более полугода — 3,52 тыс. гривен.

Сумма компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц составляет во время военного положения — 8 тыс. гривен.

Размер компенсации на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости переселенцев — 16 тыс. гривен.

Сумма помощи по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП — 4 тыс. гривен.

При этом максимальный размер оплаты труда за участие в общественно полезных работах составляет 12 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тыс. гривен.

Также мы писали, с 1 апреля 2024 года часть украинцев ждут изменения в условиях оказания государственной поддержки. Речь идет об уязвимых категориях граждан, получающих выплаты от государства.

выплаты
финансовая помощь
материальная помощь
компенсация
сотрудники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ