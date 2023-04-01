Пенсии, тарифы и правила пересечения границы – что изменится с 1 апреля

В апреле повысятся некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги

С апреля 2023 года украинцев ожидает ряд изменений в разных сферах жизни. В частности, пересчитают выплаты одной из категорий пенсионеров, повысят некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также изменятся правила выезда за границу.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Перерасчет пенсий в апреле

Как анонсировали в правительстве, с апреля пересчитают пенсионные выплаты работающим пенсионерам. Апрельское повышение пенсий коснется 600 тысяч граждан. Размеры повышений будут для каждого индивидуальны, учитывая стаж и размер официальной заработной платы.

При этом некоторым пенсионерам придется остаться с прошлогодним уровнем пенсии. Речь идет о тех, кто имеет небольшой страховой стаж, если расчетный размер пенсии ниже 2,1 тыс. грн. И будет касаться пенсионеров после приобретения 24 месяцев стажа после назначения (перерасчета) пенсий.

Так, если человек вышел на пенсию в 2021 году и за этот период его стаж повысился на 24 месяца, то перерасчет проведут:

или только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии;

или только с учетом стажа и зарплаты после назначения (перерасчета) пенсии.

Перерасчет произойдет автоматически с 1 апреля, однако выплаты граждане получат в мае.

Планы повысить минимальную плату

В Украине планируют поэтапно повысить уровень минимальной заработной платы в течение 2023 года. Это прописано в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде Украины (ВРУ). Предлагают следующие этапы:

1 апреля — 7370 гривен;

1 июля — 8107 гривен;

1 октября — 8918 гривен.

Народные депутаты объясняют необходимость принятия законопроекта тем, что размер минималки в Украине ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Следует отметить, что государственный бюджет на 2023 год не предусматривает повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума. В декабре прошлого года фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7539 гривен. Минимальная зарплата — 6,7 тыс. гривен.

Поскольку проект только внесли в Раду, минимальная зарплата останется на том же уровне.

Изменение правил пересечения границы

С 1 апреля во Львовской области начнут действовать новые правила относительно выезда за границу для военнообязанных мужчин-волонтеров — это можно будет сделать исключительно с использованием электронной подписи.

Если у организации не окажется подписи, то разрешается переходный период до мая, во время которого будут действовать старые условия подачи документов. После чего е-подпись станет обязательным условием для подачи документов на выезд за границу.

Повышение тарифов на воду

В Украине власти на местах имеют право повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод независимо от регулятора. Их обновляли еще с зимних месяцев. Ожидается, что такая практика продолжится, поэтому с 1 апреля повысятся тарифы в ряде городов. В частности, вырастут цены на воду в Украине Киевской области.





Источник:

© Comments.ua В Украине на территории Киевской области установили новые тарифы на водоснабжение и водоотводИсточник: https://kyiv.comments.ua/ru/news/society/developments/16899-na-kiivschini-vstanovili-novi-tarifi-na-vodu-skilki-dovedetsya-platiti.html © Comments.ua





Источник:

© Comments.u В Украине на территории Киевской области установили новые тарифы на водоснабжение и водоотводИсточник: https://kyiv.comments.ua/ru/news/society/developments/16899-na-kiivschini-vstanovili-novi-tarifi-na-vodu-skilki-dovedetsya-platiti.html © Comments.u

Что будет другими тарифами

В апреле газ и электроэнергия будут стоить так же. В правительстве и НАК "Нафтогаз Украина" пообещали до конца отопительного сезона их не трогать. Так что тарифы на электроэнергию до 30 апреля будут оставаться на том же уровне:

1,44 грн — за киловатт-часов при условии потребления до 250 киловатт-часов;

1,68 — при употреблении более 250 киловатт-часов в месяц.

Дискуссии о тарифе на газ могут начаться с мая этого года.

В настоящее время цена одного кубометра газа варьируется от 7,80 до 28,99 грн.

Тариф от "Нафтогаза" составляет 7,96 грн за кубометр.

Обновленная форма налоговых накладных

С 1 апреля начнет действовать новая форма для налоговых накладных и расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей в налоговые накладные, которые необходимо регистрировать в Едином реестре налоговых накладных.

Е-рецепт

В Украине с 1 апреля 2023 года заработают новые правила реализации лекарств в аптеках. Рецептурные медикаменты можно будет приобрести по электронному рецепту.

Напомним, с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.

Также мы писали, что благодаря привлечению международной помощи удалось обеспечить стабильное финансирование программы медгарантий и своевременную выплату зарплаты более 500 тыс. работникам медучреждений.