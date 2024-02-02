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Новые правила для пенсионеров — кто не получит выплаты вовремя

2 февраля 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии и стаж в 2024 году – новые правила негативно повлияют на украинцев
Женщина старшего возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу для граждан пожилого возраста. В результате в 2028 году, чтобы выйти на пенсию, потребуют не менее 35 лет стажа, тогда как сейчас нужно иметь 31 год.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда.

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В этом году некоторые граждане не смогут выйти на пенсию из-за повышения требований к стажу. На "заслуженный отдых" смогут выйти только те, у кого не менее 31 года стажа вместо 30, как было в прошлом году. Тем, кому не хватит стажа, придется работать до 63 и 65 лет.

Нормы будут увеличиваться каждый год. Для выхода на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь такой страховой стаж:

  • в 2025-м — от 32 лет;
  • в 2026-м — от 33 лет;
  • в 2027-м — от 34 лет;
  • в 2028-м — от 35 лет.

Если человек не будет отвечать таким условиям, то сможет выйти на пенсию в 63 года. Однако для своего 63-летия потребуется столько стажа:

  • в 2024-м — от 21 до 31 года;
  • в 2025-м — от 22 до 32 лет;
  • в 2026-м — от 23 до 33 лет;
  • в 2027-м — от 24 до 34 лет.
  • в 2028-м — от 25 до 35 лет.

Что говорят эксперты по ужесточению требований к стажу

По расчетам Министерства соцполитики, к 2028 году только половина граждан Украины сможет выйти на пенсию в 60 лет, 5% выйдут — в 65 лет, остальные — в 63 года. В то же время, в Институте демографии и социальных исследований отмечают, что в среднем у украинцев есть 32 года стажа при выходе на пенсию.

То есть в 2024 году большинство соответствующую норму выполнит без проблем, однако через год ужесточение требований по страховому стажу станет настоящей проблемой для некоторых украинцев. Они не смогут выйти на пенсию в 60 лет, а будут вынуждены работать до 63 или 65 лет. Со стажем от 21 до 31 года — в 63 года смогут получить пенсию, а со стажем от 15 до 21 года — в 65 лет.

В 2023 году средняя пенсия составляла 5,38 тыс. гривен. В связи с тем, что граждане потеряют право на пенсии из-за повышения страхового стажа, это означает, что в среднем лишь только за один год недополучат как минимум 64,56 тыс. гривен.

В Институте считают, что было бы честнее повысить пенсионный возраст сразу для всех граждан, поскольку правила усиливаются для более младших украинцев.

Что еще стоит знать

Напомним, ПФУ дал детальное объяснение, на какие пенсии могут рассчитывать граждане с инвалидностью в 2024 году. В частности, известны минимальные размеры таких выплат.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде рассказали о росте некоторых доплат к пенсиям украинцев в 2024 году. В частности выросли надбавки за донорство.

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