Тарифи на воду — на скільки можуть зрости рахунки в платіжках

Нові рахунки за воду: скільки невдовзі доведеться платити українцям
В Україні після опалювального сезону планують двічі підвищити комунальні тарифи на водопостачання та водовідведення. Відомо, на скільки можуть подорожчати послуги.
Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
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Як можуть зрости тарифи
Під час першої хвилі підвищення у квітні тариф на воду може збільшитися на 12,3%, а під час другої у липні — на 14,1%. Таким чином, у середньому витрати родини із 2-3 осіб збільшаться на близько 60 гривень.
"Рівень тарифів на підприємствах водопостачання та водовідведення залежить від місцевих особливостей виробництва та надання цих послуг", — зауважили в НКРЕКП.
Як наголошують у компанії, вартість залежить від джерела водопостачання, віддаленості від споживачів, якості води у джерелі водопостачання, технології очищення, обсягу надання послуг, стану основних фондів, а також розгалуженості комунікацій.
"З огляду на досвід державного регулювання НКРЕКП діяльності ліцензіатів у цій сфері оптимальним є перегляд тарифів один раз на рік. НКРЕКП розглядає можливість двоетапного перегляду тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", — повідомляє пресслужба.
Причини підвищення тарифів
У НКРЕКП пояснили причини такого зростання тарифів. Чим більше води продає водоканал, тим менший буде тариф, адже розподіляє на велику кількість споживачів. Наприклад, у Києві обсяг споживання знизився на 11,65%. Попри це, витрати зросли: на 8,6% більше доводиться платити за електрику (вже з урахуванням того, що при падінні обсягу споживання скоротилася і кількість кВт·ч). Подорожчали реагенти (на 81,69%), доводиться витрачати на 23,97% більше на зарплатню працівникам.
Що ще треба знати
Нагадаємо, на думку експертів, інші тарифи на комунальні послуги в країні можуть зрости влітку. Особливо відчутним це буде для звичайних споживачів, тоді як найбільш вразливих обіцяють захистити шляхом надання державної допомоги у вигляді субсидій та пільг.
Раніше ми писали, що голова правління НАК "Нафтогаз України" заявив, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць. Опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.