Тарифы на воду – на сколько могут вырасти счета в платежках

Новые счета за воду: сколько скоро придется платить украинцам
В Украине после отопительного сезона планируется дважды повысить коммунальные тарифы на водоснабжение и водоотвод. Известно, на сколько могут подорожать услуги.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Как могут вырасти тарифы
Во время первой волны повышения в апреле тариф на воду может увеличиться на 12,3%, а во время второй в июле — на 14,1%. Таким образом, в среднем расходы семьи из 2-3 человек увеличатся на около 60 гривен.
"Уровень тарифов на предприятиях водоснабжения и водоотведения зависит от местных особенностей производства и предоставления этих услуг", — отметили в НКРЭКУ.
Как отмечают в компании, стоимость зависит от источника водоснабжения, удаленности от потребителей, качества воды в источнике водоснабжения, технологии очистки, объема предоставления услуг, состояния основных фондов, а также разветвленности коммуникаций.
"Учитывая опыт государственного регулирования НКРЭКУ деятельности лицензиатов в этой сфере оптимальным является пересмотр тарифов один раз в год. НКРЭКУ рассматривает возможность двухэтапного пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", — сообщает пресс-служба.
Причины повышения тарифов
В НКРЭКУ объяснили причины такого роста тарифов. Чем больше воды продает водоканал, тем меньше тариф, ведь распределяет на большое количество потребителей. К примеру, в Киеве объем потребления снизился на 11,65%. Несмотря на это, расходы выросли: на 8,6% больше приходится платить за электричество (уже с учетом того, что при падении объема потребления сократилось и количество кВт·ч). Подорожали реагенты (на 81,69%), приходится тратить на 23,97% больше на зарплаты сотрудникам.
Что еще нужно знать
Напомним, по мнению экспертов, другие тарифы на коммунальные услуги в стране могут вырасти летом. Особенно ощутимым это будет для обычных потребителей, тогда как наиболее уязвимых обещают защитить путем предоставления государственной помощи в виде субсидий и льгот.
Ранее мы писали, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц. Отопление в домах выключат в начале апреля.