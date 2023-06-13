Мошенничество в украинских банках - как распознать и уберечь свои деньги

Банковская карта в руках. Фото: Freepik

Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает граждан об активизации интернет-мошенников. В последнее время выросло количество телефонных звонков и сообщений якобы от имени банка, в которых просят уточнить секретную информацию карт.

Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.

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Как рассказали в Нацбанке, мошенники могут массово звонить по настоящим номерам банков, ведь научились подменять телефонные номера и имитировать сообщения от банковских и других учреждений. То есть, на экране телефона может отображаться официальный номер банка, Пенсионного фонда Украины (ПФУ), Налоговой службы или Национальной полиции.

Таким образом мошенникам удалось "вывести" со счетов граждан на 46% больше денег, чем было зафиксировано краж годом ранее. Большинство средств похитили именно с помощью так называемой социальной инженерии.

Как отличить банкиров от аферистов

В НБУ рассказали, что работники банков не озвучивают и не просят следующее:

знать и уверять о якобы доступе к счетам посторонних лиц. После этого мошенники, как правило, просят озвучить финансовую информацию якобы для блокировки мошеннических действий. Получив доступ к данным, они выводят средства;

предоставить сведения о картах и счетах в связи с якобы плановой проверкой данных или в связи с военным положением. В то время как на самом деле к подобным проверкам банки не привлекают клиентов;

уведомление о якобы кибератаке на информационную систему банка и просьбу перевести средства на безопасный счет временно. Вся информация о технических сбоях банков публикуется обычно на его официальных сайтах и подтвержденных страницах в соцсетях;

просьба установить программу удаленного доступа для якобы усиления мер безопасности. Благодаря таким программам мошенники получают полный доступ к устройствам клиентов, что помогает узнать данные онлайн-банкинга и вывести деньги.

Ранее украинцев предупреждали о массовом возникновении различных фишинговых ссылок, которые маскируют под разные учреждения для предоставления материальной помощи и под банки на торговых площадках. Подобные ресурсы очень похожи на официальные, что без проблем открывает доступ к счетам гражданина, если тот введет свои персональные данные.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине заблокировали масштабную мошенническую схему, позволившую обмануть граждан на около 15 млн грн. Такая сумма была списана с банковских счетов украинцев.

Также мы писали, что в Украине в мае 2023 года вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.