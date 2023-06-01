Тарифи на електрику — малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 червня 2023 року підвищуються тарифи на електричну енергію для побутових споживачів. Замість двох різновидів тарифів зробили єдиний тариф — 2,64 грн за кВт⋅год, незалежно від того споживається 100 або 1000 кВт⋅год щомісяця.

Про це свідчать матеріали уряду.

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Згідно з рішенням уряду, тарифи на електрику підвищаться на 80%. Примітно, що раніше у Нацкомісії з регулювання енергетики та комунпослуг озвучували тариф дещо вищий — у 2,88 грн кВт⋅год.

За словами експерта з енергетики Юрія Корольчука, найбільшою проблемою нових тарифів є саме скасування колишньої диференціації. В країні — прірва між багатими та бідними, однак всі тепер сплачуватимуть єдиний тариф.

Тариф має бути розмежований для різних категорій споживачів.

Зокрема, менший платили б ті, хто використовує електричні плити, опалення. Також було б доречно ввести спеціальний тариф, для тих, хто отримує субсидії.

На думку голови Спілки споживачів комунпослуг Олега Попенка, єдиний тариф для усіх є ознакою відсутності тарифної політики в державі як такої. Він також вважає таке рішення неправильним.

Так, було б доречно підняти тарифи для тих, хто використовує більше 500 кВт⋅год щомісяця. В країні налічується 7% споживачів, які використовують більше 1000 кВт⋅год. Такий рівень споживання говорить і про змогу сплачувати вищі тарифи. Водночас, є такі, а це 75%, які використовують до 175 кВт⋅год місяця.

"Виходить, що якась бабуся сплачуватиме стільки ж, як власники обленерго та олігархи, які мають надприбутки. Це не нормально. Наприклад, в Польщі ті, хто споживає більше встановленої норми сплачують за підвищеним тарифом. Не економиш — плати більше", – наголосив експерт ЗМІ.

Необхідність підвищення тарифів

30 травня у Міністерстві енергетики заявили, що уряд затвердив підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня 2023 року. У відомстві наголосили, що підвищення цін спровоковане збитками в енергетичній інфраструктурі внаслідок авіаційних ударів, здійснених Росією.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), раніше назвала реальний розмір тарифу на електроенергію для населення. Там заявили, що старий тариф покривав лише третину витрат.

Раніше у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) заявляли, що пропонують запровадити три чи навіть чотири градації тарифу на електроенергію, щоб заможні українці платили більше за інших. Однак, вочевидь, відмовились від такої ідеї.

Раніше діяв тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год.

Нагадаємо, у Центрі дослідження енергетики заявили, що підвищенням тарифів проблеми української енергосистеми не вирішаться. Натомість це створить незручну ситуацію для населення. Водночас, ціноутворення непрозоре, адже не надано жодних розрахунків.

Також ми писали, що в Національній енергетичній компанії "Укренерго" розповіли про суттєве скорочення доходів компанії та обленерго за час повномасштабної війни. Компенсувати втрати вирішили підвищенням тарифів на електричну енергію для населення.