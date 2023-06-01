Тарифы на электричество — малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 июня 2023 года повышаются тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей. Вместо двух разновидностей тарифов сделали единый тариф — 2,64 грн за кВт·ч, независимо от того потребляется 100 или 1000 кВт·ч ежемесячно.

Об этом свидетельствуют материалы правительства.

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Согласно решению правительства, тарифы на электричество повысятся на 80%. Примечательно, что ранее в Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунуслуг озвучивали тариф несколько выше — в 2,88 грн кВтч.

По словам эксперта по энергетике Юрия Корольчука, наибольшей проблемой новых тарифов является именно отмена прежней дифференциации. В стране — пропасть между богатыми и бедными, однако все теперь будут платить единый тариф.

Тариф должен быть разграничен для разных категорий потребителей. В частности, меньше платили бы те, кто использует электрические плиты, отопление. Также было бы уместно ввести специальный тариф для тех, кто получает субсидии.

По мнению главы Союза потребителей коммунуслуг Олега Попенко, единый тариф для всех является признаком отсутствия тарифной политики в государстве как таковом. Он также считает это решение неправильным.

Так, было бы уместно поднять тарифы для тех, кто использует более 500 кВтч ежемесячно. В стране насчитывается 7% потребителей, использующих более 1000 кВтч. Такой уровень потребления говорит и о возможности платить более высокие тарифы. В то же время есть такие, а это 75%, которые используют до 175 кВт·ч месяца.

"Получается, что какая-то бабушка будет платить столько же, как владельцы облэнерго и олигархи, имеющие сверхприбыли. Это не нормально. Например, в Польше те, кто потребляет больше установленной нормы, платят по повышенному тарифу. Не экономишь — плати больше", — подчеркнул эксперт СМИ.

Необходимость повышения тарифов

30 мая в Министерстве энергетики заявили, что правительство утвердило повышение тарифов на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что повышение цен спровоцировано убытками в энергетической инфраструктуре в результате авиационных ударов, совершенных Россией.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ранее назвала реальный размер тарифа на электроэнергию для населения. Там заявили, что старый тариф покрывал только треть расходов.

Ранее в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины (ВРУ) заявляли, что предлагают ввести три или даже четыре градации тарифа на электроэнергию, чтобы зажиточные украинцы платили больше других. Однако, очевидно, отказались от такой идеи.

Ранее действовал тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Напомним, в Центре исследования энергетики заявили, что повышением тарифов проблемы украинской энергосистемы не разрешатся. Это создаст неудобную ситуацию для населения. В то же время, ценообразование непрозрачно, ведь не предоставлены никакие расчеты.

Также мы писали, что в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" рассказали о существенном сокращении доходов компании и облэнерго за время полномасштабной войны. Компенсировать потери решили повышением тарифов на электрическую энергию для населения.