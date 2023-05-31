Підвищення тарифів на електрику — Укренерго назвало істинну причину

Керівник НЕК Укренерго Володимир Кудрицький Фото: ua.energy

У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли про суттєве скорочення доходів компанії та обленерго за час повномасштабної війни. Компенсувати втрати вирішили підвищенням тарифів на електричну енергію для населення.

Про це розповів керівник НЕК Укренерго Володимир Кудрицький під час ефіру на "Радіо Свобода".

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За словами посадовця, за більш ніж рік війни обсяги виручки Укренерго та обленерго скоротилися на близько на 30 відсотків, оскільки енергокомпанії втратили частину генерації та споживачів ресурсу. Цей факт змусив переглянути чинні тарифи на електрику.

"Виручка впала просто автоматично на 30 відсотків просто через те, що споживання сильно скоротилося. Генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що побито багато генерації", — зазначив він.

Водночас частина генеруючих потужностей розташована на тимчасово окупованій території. Зокрема, йдеться про Запорізьку атомну електростанцію, Каховську гідроелектростанцію, теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

"Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", — пояснив керівник Укренерго.

При цьому фінансовий дефіцит в енергосистемі був давно, проте з початком війни ситуація суттєво ускладнилась.

"Упродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилився", — додав Володимир Кудрицький.

Підвищення тарифів на електрику з червня

30 травня у Міністерстві енергетики заявили, що уряд затвердив підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня 2023 року. У відомстві наголосили, що підвищення цін спровоковане збитками в енергетичній інфраструктурі внаслідок авіаційних ударів, здійснених Росією.

Нагадаємо, у Центрі дослідження енергетики заявили, що підвищенням тарифів проблеми української енергосистеми не вирішаться. Натомість це створить незручну ситуацію для населення. Водночас, ціноутворення непрозоре, адже не надано жодних розрахунків.

Також ми писали, що у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) вирішили підвищити тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Проте є винятки.